Белый дом готовит меры против левых групп после убийства Кирка, пишут СМИ
в мире
сша
украина
республика крым
дональд трамп
владимир зеленский
роберт фицо
nbc
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует предпринять меры против левых организаций, которых он и его союзники обвиняют в подстрекательстве к политическому насилию, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Белый дом рассматривает широкий спектр вариантов для противодействия левому политическому насилию и сети организаций, которые его подпитывают и финансируют", - заявил представитель администрации. По словам собеседников канала, меры, которые могут быть объявлены уже в конце сентября, включат проверки налогового статуса ряда либеральных организаций. В Белом доме подчеркнули, что акцент делается на преследовании противоправных действий, а не политических высказываний. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
в мире, сша, украина, республика крым, дональд трамп, владимир зеленский, роберт фицо, nbc, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
