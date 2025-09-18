https://ria.ru/20250918/kino-2042690697.html
Россияне назвали самое популярное кино 90-х
Россияне назвали самое популярное кино 90-х
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Порядка 45% россиян назвали криминальные драмы, такие как "Брат" и "Бандитский Петербург" самыми популярными фильмами и сериалами 90-х годов, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko. Okko и медиахолдинг Rambler&Co провели совместное исследование об отношении россиян к эпохе 90-х, которое приурочено к выходу второй главы криминальной саги режиссера Юрия Быкова "Лихие", стартовавшего 11 сентября. В опросе приняли участие более 130 тысяч пользователей. "Наиболее популярные фильмы и сериалы того времени среди россиян - криминальные драмы, такие как "Брат" и "Бандитский Петербург" (44%)", - говорится в сообщении. На втором месте оказались комедии, такие как "Особенности национальной охоты", "Маски-шоу" - их доля составила 31%. Ещё 16% опрошенных чаще вспоминают зарубежные боевики, например "Терминатор 2" и "Воздушная тюрьма". 9% респондентов назвали любимыми детские и подростковые передачи - от "Джунгли зовут" до "Утиных историй". Главными саундтреками десятилетия стали поп-музыка - 35% и зарубежные хиты - 34%, добавили в пресс-службе.
