В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.09.2025

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T19:36:00+03:00

2025-09-18T19:36:00+03:00

2025-09-18T19:36:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг воздушная тревога уже объявлялась в Киеве, через некоторое время ее отменили. При этом она продолжает действовать в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Киеве была объявлена в 19.02. Кроме того, спустя минуту она прозвучала в Житомирской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

