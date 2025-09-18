https://ria.ru/20250918/kiev-2042818100.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве и ряде областей на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По состоянию на 17.40 мск тревога объявлена в Киеве, также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях страны. По данным ряда украинских СМИ, в небе над украинской столицей был замечены БПЛА. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
