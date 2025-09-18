https://ria.ru/20250918/kiev-2042610274.html
В Киеве прогремели взрывы
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении.По данным местных СМИ, такие же инциденты произошли в областном городе Борисполь.Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
