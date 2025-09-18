Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 18.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 18.09.2025 (обновлено: 11:39 18.09.2025)
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 18.09.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении.По данным местных СМИ, такие же инциденты произошли в областном городе Борисполь.Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы

Украинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное" в Telegram.
Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, такие же инциденты произошли в областном городе Борисполь.
Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
