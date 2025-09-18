https://ria.ru/20250918/kiev-2042594698.html

Киевское тараканище скушало английских детушек

Киевское тараканище скушало английских детушек - РИА Новости, 18.09.2025

Киевское тараканище скушало английских детушек

И это не парафраз знаменитого стихотворения гениального Корнея Чуковского, это стопроцентная реальность нынешних дней британской детворы. Реальность, которая...

И это не парафраз знаменитого стихотворения гениального Корнея Чуковского, это стопроцентная реальность нынешних дней британской детворы. Реальность, которая ужаснула целого экс-премьер-министра-лейбориста, Гордона Брауна. Он возглавляет несколько профильных НКО и дал себе за труд заехать туда, куда английские политики, эти отцы и матери главной европейской (и даже мировой) демократии не заглядывают.А Гордон Браун заглянул.И вот что он увидел.Дети, которые спят на голом полу, прикрываясь дырявыми одеялами. У них нет даже дешевых матрасов. Не говоря о постельном белье. Дети, которых кусают крысы — эти грызуны, вечные спутники нищеты и грязи делят с детьми жилище.Это из колонки Гордона Брауна для The Guardian.Дети, которые играют по очереди в футбол – у них нет своих бутсов, они вынуждены выпрашивать обувь у своих старших братьев или побираться по друзьям. Дети, которые не моются, не чистят зубы, не меняют белье и спят в той же одежде, в которой учатся, — потому что у их родителей нет денег на оплату счетов ЖКХ, электричество отключили. Воду перекрыли. И стиральные машины поэтому не работают.Дети, которые недоедают или просто голодают — хотя их родители сами отказывают себе в самом необходимом, чтобы не дать отпрыскам умереть с голода.Это не про страны третьего или тридцать третьего мира. Это про Британию, колониальную (сейчас нет) империю, владычицу морей, ту страну, над которой "никогда не заходило солнце".Это не время Диккенса.Это происходит сегодня и сейчас.И это происходит не с одним, двумя, тремя семействами, попавшими в долговую ловушку. Нет — это рутина миллионов британских фамилий. Не живущих на пособие. Не мигрантов и не пришлых нелегалов. А работающих.Гордон Браун говорит о тех самых англичанах, валлийцах, шотландцах, что работают. Но они не в силах ни содержать семьи, ни прокормить детей, ни заплатить за жилье.Гордон Браун не был бы британцем, если бы технично не промолчал насчет причин чисто английской нищеты.Экс-премьер-министр, а до этого экс-канцлер казначейства (глава Минфина, если по-простому) постеснялся. Скажем за него, что, во-первых, только прямая помощь ненасытному киевскому тараканищу составила примерно 22 миллиарда фунтов стерлингов. К этому нужно прибавить ассигнования британские в НАТО. И эти деньги тоже идут киевским. От Североатлантического альянса, куда Британия вносит свою долю, киевскому тараканищу ушли 187 миллиардов.Эти 22 миллиарда прямых "инвестиций" в киевский режим, и те десятки миллиардов, что Британия дает Украине опосредованно, могли — точно, несомненно и бесспорно — остаться в стране. На эти деньги можно было голодающих детей накормить. Помочь их родителям оплатить гигантские счета за ЖКХ. Провести бесплатную дератизацию (уничтожить крыс и иных кусачих грызунов). В конце концов снабдить детей бутсами.Но тогда бы у всех британских премьеров, начиная с коррумпированного по уши белобрысого Джонсона и заканчивая седовласым Стармером, не было бы возможности кричать на всех углах о "русской угрозе", о том, что "Украина — это цитадель свободы и прогресса", "последний редут демократии, который должен защитить Европу от русской имперскости", и они бы не обнимались с Зеленским. Не устраивали цирк низкого пошиба, инициируя "коалицию желающих".Все эти люди, так гордящиеся своей демократичностью, своей прогрессивностью, своим вроде бы гуманизмом, убери из их политического распорядка дня киевское тараканище, были бы вынуждены решать проблемы детской нищеты и детского голода. Нищеты и голода своих же собственных, пусть еще маленьких, сограждан. Они, джонсон-стармеры, были бы вынуждены заниматься своими прямыми обязанностями. Для выполнения которых их, собственно, на этот пост и выбрали.Но кому интересны покусанные крысами, голодные, немытые и плохо пахнущие нищие дети?Да никому, кроме их родителей. Политики высшей лиги британского истеблишмента под шумок, что "русские уничтожают будущее", если и когда речь шла о состряпанных фальшивках с обвинением в наш адрес — взяли и уничтожили будущее маленьких британцев. Отдав их, нищих, покусанных крысами и с уже начавшимся авитаминозом, на съедение украинскому тараканищу.

