Патриарх Кирилл сравнил храмы с "бензоколонками" божественной энергии - РИА Новости, 18.09.2025
Религия
 
13:32 18.09.2025 (обновлено: 13:59 18.09.2025)
Патриарх Кирилл сравнил храмы с "бензоколонками" божественной энергии
2025-09-18T13:32:00+03:00
2025-09-18T13:59:00+03:00
АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Храм - это "духовная бензоколонка", где человек может добавить к своей жизни "божественную энергию", преодолеть скорби и выстроить правильный жизненный путь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Сергия Радонежского в Астане. Патриарх Кирилл в четверг в Астане посетил строящийся духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа в честь Всех святых, в земле Казахстанской просиявших, где освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского, передает корреспондент РИА Новости. "Человек развивается, совершенствуется, когда он двигается... Чтобы движение всегда было не только в материальном смысле полезным, но и подлинно спасительным, важным, духовно сильным для человека, нужно, чтобы вектор развития всегда предполагал движение вперед и вверх (к Богу- ред.). Понимание присутствия перед человеком задач, которые будут определяться именно этим вектором развития, и составляют подлинный смысл человеческой жизни. Для того, чтобы люди не забывали об этом подлинном смысле и подлинных задачах, мы и строим храмы" , - сказал патриарх Кирилл. По его словам, войдя в храм, человек "уходит от суеты мира". "У него появляется возможность сосредоточиться на самом главном - на смысле своей жизни, поставить перед собой правильные цели и задачи, в молитве пред лицом Божиим, укрепить себя на своем жизненном пути, помолиться о своих родных, близких, чтобы благодать Божия к ним прикоснулась и давала им силы. Другими словами, как необходимо, чтобы автомобиль, желая двигаться, должен получить горючее на бензоколонке - так же и человек. Он должен обязательно возмещать потери, которые поневоле происходят: ослабевают физические силы, истощаются духовные силы, а иногда человек входит в кризисный период, когда все путается в голове - хорошее с плохим, теряются жизненные ориентиры - это самое опасное состояние человеческой души", - пояснил предстоятель Русской церкви. Именно для того, чтобы проходить такие испытания и не допускать их, человеку необходима помощь Божия, подчеркнул патриарх.. "Вот, (храм - ред.) - это та самая "духовная бензоколонка", где каждый может подкрепить себя, добавить к своей жизни божественную энергию, помогающую преодолевать скорби, проблемы и выстраивать правильное направление своего жизненного пути. Храм и должен быть таким местом. Таким местом после своего освящения и становится. Очень важно, чтобы храм наполнялся людьми", - заключил патриарх Кирилл. Как уточнили в РПЦ, духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа представляет собой архитектурный комплекс площадью 4,5 гектара, объединяющий храм в честь Всех Казахстанских святых, храм во имя преподобного Сергия Радонежского и другие корпуса. Комплекс включает в себя общеобразовательную гимназию, паллиативный центр для онкобольных, оздоровительный детский центр, кружки для молодежи – изобразительный, театральный, столярный, золотошвейный, а также школу церковного пения, музейную экспозиции о церковном искусстве, истории древней Церкви, истории православия в Центральной Азии и подвигах новомучеников и исповедников ХХ столетия.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл после церемонии освящения храма имени Сергия Радонежского в Астане
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после церемонии освящения храма имени Сергия Радонежского в Астане - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после церемонии освящения храма имени Сергия Радонежского в Астане
АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Храм - это "духовная бензоколонка", где человек может добавить к своей жизни "божественную энергию", преодолеть скорби и выстроить правильный жизненный путь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Сергия Радонежского в Астане.
Патриарх Кирилл в четверг в Астане посетил строящийся духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа в честь Всех святых, в земле Казахстанской просиявших, где освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает храм имени Сергия Радонежского в Астане - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Человек развивается, совершенствуется, когда он двигается... Чтобы движение всегда было не только в материальном смысле полезным, но и подлинно спасительным, важным, духовно сильным для человека, нужно, чтобы вектор развития всегда предполагал движение вперед и вверх (к Богу- ред.). Понимание присутствия перед человеком задач, которые будут определяться именно этим вектором развития, и составляют подлинный смысл человеческой жизни. Для того, чтобы люди не забывали об этом подлинном смысле и подлинных задачах, мы и строим храмы" , - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, войдя в храм, человек "уходит от суеты мира".
"У него появляется возможность сосредоточиться на самом главном - на смысле своей жизни, поставить перед собой правильные цели и задачи, в молитве пред лицом Божиим, укрепить себя на своем жизненном пути, помолиться о своих родных, близких, чтобы благодать Божия к ним прикоснулась и давала им силы. Другими словами, как необходимо, чтобы автомобиль, желая двигаться, должен получить горючее на бензоколонке - так же и человек. Он должен обязательно возмещать потери, которые поневоле происходят: ослабевают физические силы, истощаются духовные силы, а иногда человек входит в кризисный период, когда все путается в голове - хорошее с плохим, теряются жизненные ориентиры - это самое опасное состояние человеческой души", - пояснил предстоятель Русской церкви.
Именно для того, чтобы проходить такие испытания и не допускать их, человеку необходима помощь Божия, подчеркнул патриарх..
"Вот, (храм - ред.) - это та самая "духовная бензоколонка", где каждый может подкрепить себя, добавить к своей жизни божественную энергию, помогающую преодолевать скорби, проблемы и выстраивать правильное направление своего жизненного пути. Храм и должен быть таким местом. Таким местом после своего освящения и становится. Очень важно, чтобы храм наполнялся людьми", - заключил патриарх Кирилл.
Как уточнили в РПЦ, духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа представляет собой архитектурный комплекс площадью 4,5 гектара, объединяющий храм в честь Всех Казахстанских святых, храм во имя преподобного Сергия Радонежского и другие корпуса. Комплекс включает в себя общеобразовательную гимназию, паллиативный центр для онкобольных, оздоровительный детский центр, кружки для молодежи – изобразительный, театральный, столярный, золотошвейный, а также школу церковного пения, музейную экспозиции о церковном искусстве, истории древней Церкви, истории православия в Центральной Азии и подвигах новомучеников и исповедников ХХ столетия.
