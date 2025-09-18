https://ria.ru/20250918/khramy-2042684503.html

Патриарх Кирилл сравнил храмы с "бензоколонками" божественной энергии

Патриарх Кирилл сравнил храмы с "бензоколонками" божественной энергии - РИА Новости, 18.09.2025

Патриарх Кирилл сравнил храмы с "бензоколонками" божественной энергии

Храм - это "духовная бензоколонка", где человек может добавить к своей жизни "божественную энергию", преодолеть скорби и выстроить правильный жизненный путь,... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T13:32:00+03:00

2025-09-18T13:32:00+03:00

2025-09-18T13:59:00+03:00

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042691350_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_82135eb3ed797828c8fffd7e1f6cc2a3.jpg

АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Храм - это "духовная бензоколонка", где человек может добавить к своей жизни "божественную энергию", преодолеть скорби и выстроить правильный жизненный путь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Сергия Радонежского в Астане. Патриарх Кирилл в четверг в Астане посетил строящийся духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа в честь Всех святых, в земле Казахстанской просиявших, где освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского, передает корреспондент РИА Новости. "Человек развивается, совершенствуется, когда он двигается... Чтобы движение всегда было не только в материальном смысле полезным, но и подлинно спасительным, важным, духовно сильным для человека, нужно, чтобы вектор развития всегда предполагал движение вперед и вверх (к Богу- ред.). Понимание присутствия перед человеком задач, которые будут определяться именно этим вектором развития, и составляют подлинный смысл человеческой жизни. Для того, чтобы люди не забывали об этом подлинном смысле и подлинных задачах, мы и строим храмы" , - сказал патриарх Кирилл. По его словам, войдя в храм, человек "уходит от суеты мира". "У него появляется возможность сосредоточиться на самом главном - на смысле своей жизни, поставить перед собой правильные цели и задачи, в молитве пред лицом Божиим, укрепить себя на своем жизненном пути, помолиться о своих родных, близких, чтобы благодать Божия к ним прикоснулась и давала им силы. Другими словами, как необходимо, чтобы автомобиль, желая двигаться, должен получить горючее на бензоколонке - так же и человек. Он должен обязательно возмещать потери, которые поневоле происходят: ослабевают физические силы, истощаются духовные силы, а иногда человек входит в кризисный период, когда все путается в голове - хорошее с плохим, теряются жизненные ориентиры - это самое опасное состояние человеческой души", - пояснил предстоятель Русской церкви. Именно для того, чтобы проходить такие испытания и не допускать их, человеку необходима помощь Божия, подчеркнул патриарх.. "Вот, (храм - ред.) - это та самая "духовная бензоколонка", где каждый может подкрепить себя, добавить к своей жизни божественную энергию, помогающую преодолевать скорби, проблемы и выстраивать правильное направление своего жизненного пути. Храм и должен быть таким местом. Таким местом после своего освящения и становится. Очень важно, чтобы храм наполнялся людьми", - заключил патриарх Кирилл. Как уточнили в РПЦ, духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа представляет собой архитектурный комплекс площадью 4,5 гектара, объединяющий храм в честь Всех Казахстанских святых, храм во имя преподобного Сергия Радонежского и другие корпуса. Комплекс включает в себя общеобразовательную гимназию, паллиативный центр для онкобольных, оздоровительный детский центр, кружки для молодежи – изобразительный, театральный, столярный, золотошвейный, а также школу церковного пения, музейную экспозиции о церковном искусстве, истории древней Церкви, истории православия в Центральной Азии и подвигах новомучеников и исповедников ХХ столетия.

https://ria.ru/20250918/khram-2042683393.html

https://ria.ru/20250917/orden-2042393077.html

https://ria.ru/20250917/otnosheniya-2042507708.html

https://ria.ru/20250916/patriarkh-2042348990.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия