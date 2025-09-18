Патриарх Кирилл освятил храм в Астане

https://ria.ru/20250918/khram-2042683393.html

АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского в Астане, сообщает корреспондент РИА Новости. Патриарх Кирилл в Астане посетил строящийся духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа в честь Всех святых, в земле Казахстанской просиявших, где освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского. "Радуюсь тому событию, участником которого мы все являемся. Освящен Божий храм и есть надежда и уверенность в том, что и другие важные сооружения, которые будут здесь построены, также послужат благу людей - духовному благу, потому что в храме Божьем человек обретает благодать, то есть прикосновение к себе силы самого Бога, но также и помощь на совершение добрых дел", - сказал предстоятель Русской церкви после освящения храма. Он отметил, что даже в трудные времена в России строили храмы, и даже когда их строить было нельзя, в народной памяти сохранился подвиг людей. Как уточнили в РПЦ, духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа представляет собой архитектурный комплекс площадью 4,5 гектара, объединяющий храм в честь Всех Казахстанских святых, храм во имя преподобного Сергия Радонежского и другие корпуса. В центре организуют общеобразовательную гимназию, паллиативный центр для онкобольных, оздоровительный детский центр, кружки для молодежи – изобразительный, театральный, столярный, золотошвейный, а также школа церковного пения, а также музейный комплекс, включающий экспозиции о церковном искусстве, истории древней Церкви, истории православия в Центральной Азии и подвигах новомучеников и исповедников ХХ столетия.

