Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл освятил храм в Астане - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:27 18.09.2025 (обновлено: 13:57 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/khram-2042683393.html
Патриарх Кирилл освятил храм в Астане
Патриарх Кирилл освятил храм в Астане - РИА Новости, 18.09.2025
Патриарх Кирилл освятил храм в Астане
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского в Астане, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T13:27:00+03:00
2025-09-18T13:57:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042690446_0:7:3072:1735_1920x0_80_0_0_4db59e6f2267516103acfaeb7abfda5c.jpg
АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского в Астане, сообщает корреспондент РИА Новости. Патриарх Кирилл в Астане посетил строящийся духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа в честь Всех святых, в земле Казахстанской просиявших, где освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского. "Радуюсь тому событию, участником которого мы все являемся. Освящен Божий храм и есть надежда и уверенность в том, что и другие важные сооружения, которые будут здесь построены, также послужат благу людей - духовному благу, потому что в храме Божьем человек обретает благодать, то есть прикосновение к себе силы самого Бога, но также и помощь на совершение добрых дел", - сказал предстоятель Русской церкви после освящения храма. Он отметил, что даже в трудные времена в России строили храмы, и даже когда их строить было нельзя, в народной памяти сохранился подвиг людей. Как уточнили в РПЦ, духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа представляет собой архитектурный комплекс площадью 4,5 гектара, объединяющий храм в честь Всех Казахстанских святых, храм во имя преподобного Сергия Радонежского и другие корпуса. В центре организуют общеобразовательную гимназию, паллиативный центр для онкобольных, оздоровительный детский центр, кружки для молодежи – изобразительный, театральный, столярный, золотошвейный, а также школа церковного пения, а также музейный комплекс, включающий экспозиции о церковном искусстве, истории древней Церкви, истории православия в Центральной Азии и подвигах новомучеников и исповедников ХХ столетия.
https://ria.ru/20250917/orden-2042393077.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042690446_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_7a81575f8fecaaa7142142f226e7461c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
Патриарх Кирилл освятил храм в Астане

Патриарх Кирилл освятил храм преподобного Сергия Радонежского в Астане

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает храм имени Сергия Радонежского в Астане
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает храм имени Сергия Радонежского в Астане - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает храм имени Сергия Радонежского в Астане
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского в Астане, сообщает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Кирилл в Астане посетил строящийся духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа в честь Всех святых, в земле Казахстанской просиявших, где освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского.
© РИА Новости / Артем БуденныйХрам преподобного Сергия Радонежского в Астане
Храм преподобного Сергия Радонежского в Астане - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Артем Буденный
Храм преподобного Сергия Радонежского в Астане
"Радуюсь тому событию, участником которого мы все являемся. Освящен Божий храм и есть надежда и уверенность в том, что и другие важные сооружения, которые будут здесь построены, также послужат благу людей - духовному благу, потому что в храме Божьем человек обретает благодать, то есть прикосновение к себе силы самого Бога, но также и помощь на совершение добрых дел", - сказал предстоятель Русской церкви после освящения храма.
Он отметил, что даже в трудные времена в России строили храмы, и даже когда их строить было нельзя, в народной памяти сохранился подвиг людей.
© РИА Новости / Артем БуденныйХрам преподобного Сергия Радонежского в Астане
Храм преподобного Сергия Радонежского в Астане - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Артем Буденный
Храм преподобного Сергия Радонежского в Астане
Как уточнили в РПЦ, духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа представляет собой архитектурный комплекс площадью 4,5 гектара, объединяющий храм в честь Всех Казахстанских святых, храм во имя преподобного Сергия Радонежского и другие корпуса. В центре организуют общеобразовательную гимназию, паллиативный центр для онкобольных, оздоровительный детский центр, кружки для молодежи – изобразительный, театральный, столярный, золотошвейный, а также школа церковного пения, а также музейный комплекс, включающий экспозиции о церковном искусстве, истории древней Церкви, истории православия в Центральной Азии и подвигах новомучеников и исповедников ХХ столетия.
Награждение патриарха Кирилла орденом Золотой орел - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Токаев наградил патриарха Кирилла орденом "Алтын Кыран"
17 сентября, 09:36
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала