Почти 80 обращений приняли на выездной администрации в подмосковных Химках

Почти 80 обращений приняли на выездной администрации в подмосковных Химках

Почти 80 обращений приняли на выездной администрации в подмосковных Химках

Глава подмосковного города Химки Елена Землякова совместно с профильными специалистами встретились с жителями и приняли 79 обращений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T14:45:00+03:00

2025-09-18T14:45:00+03:00

2025-09-18T14:45:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава подмосковного города Химки Елена Землякова совместно с профильными специалистами встретились с жителями и приняли 79 обращений, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Мероприятие проходило в микрорайоне Старые Химки. Самые популярные вопросы затронули сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта. Председатель совета дома 18 на Спартаковской улице Михаил Осипов обратился по вопросу капитального ремонта здания. Вопрос взяли на контроль. "На приеме мы сообщили о необходимости капитального ремонта в нашем доме. Нам пообещали во всем разобраться. Уже назначили встречу с представителями "Жилищника". Надеюсь, вопрос вскоре решим", — приводит пресс-служба слова Осипова. Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму. С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 35 выездных администраций.

химки (городской округ в московской области)

