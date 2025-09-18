Рейтинг@Mail.ru
Почти 80 обращений приняли на выездной администрации в подмосковных Химках - РИА Новости, 18.09.2025
14:45 18.09.2025
Почти 80 обращений приняли на выездной администрации в подмосковных Химках
Почти 80 обращений приняли на выездной администрации в подмосковных Химках
Почти 80 обращений приняли на выездной администрации в подмосковных Химках
Глава подмосковного города Химки Елена Землякова совместно с профильными специалистами встретились с жителями и приняли 79 обращений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава подмосковного города Химки Елена Землякова совместно с профильными специалистами встретились с жителями и приняли 79 обращений, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Мероприятие проходило в микрорайоне Старые Химки. Самые популярные вопросы затронули сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта. Председатель совета дома 18 на Спартаковской улице Михаил Осипов обратился по вопросу капитального ремонта здания. Вопрос взяли на контроль. "На приеме мы сообщили о необходимости капитального ремонта в нашем доме. Нам пообещали во всем разобраться. Уже назначили встречу с представителями "Жилищника". Надеюсь, вопрос вскоре решим", — приводит пресс-служба слова Осипова. Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму. С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 35 выездных администраций.
Почти 80 обращений приняли на выездной администрации в подмосковных Химках

Землякова провела встречу с жителями Химок в рамках выездной администрации

Выездная администрация в подмосковных Химках
Выездная администрация в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Выездная администрация в подмосковных Химках
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава подмосковного города Химки Елена Землякова совместно с профильными специалистами встретились с жителями и приняли 79 обращений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Мероприятие проходило в микрорайоне Старые Химки. Самые популярные вопросы затронули сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта.
Председатель совета дома 18 на Спартаковской улице Михаил Осипов обратился по вопросу капитального ремонта здания. Вопрос взяли на контроль.
"На приеме мы сообщили о необходимости капитального ремонта в нашем доме. Нам пообещали во всем разобраться. Уже назначили встречу с представителями "Жилищника". Надеюсь, вопрос вскоре решим", — приводит пресс-служба слова Осипова.
Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.
С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 35 выездных администраций.
