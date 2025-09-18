Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности по делу Карапетяна - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/karapetyan-2042668915.html
Появились новые подробности по делу Карапетяна
Появились новые подробности по делу Карапетяна - РИА Новости, 18.09.2025
Появились новые подробности по делу Карапетяна
Следственные действия по делу арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна не проводятся более месяца вопреки обещаниям следователей суду,... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:20:00+03:00
2025-09-18T12:20:00+03:00
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_c0503d55a9ed8d253f4d80e09ba6a5b7.jpg
ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Следственные действия по делу арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна не проводятся более месяца вопреки обещаниям следователей суду, говорится в заявлении команды адвокатов предпринимателя. В нем отмечается, что Карапетян был арестован 18 июня необоснованным и незаконным решением суда, а 15 августа антикоррупционный суд продлил срок заключения еще на два месяца, основываясь на обещании следователя проводить активные следственные действия. При этом адвокаты напомнили, что суд констатировал полное отсутствие обоснованных подозрений в предполагаемых деяниях по отмыванию денег и иных деяниях экономического характера. "То есть заявление от 17 июня в защиту церкви с критикой властей, грубо попирающих конституционные и законодательные гарантии, является единственной причиной, по которой Карапетян уже более 90 дней содержится под стражей. Также стоит отметить, что с 15 августа по настоящее время не было проведено никаких следственных или процессуальных действий, хотя судам фактически было дано обещание об активных действиях", - отметили адвокаты. В заявлении отмечается, что защитой были поданы кассационные жалобы, а также осуществлены иные процессуальные действия, о результатах которых будет предоставлена дополнительная информация. "Мы хотим вновь констатировать, что преследование Самвела Карапетяна не имеет ничего общего с правом и законностью, не соблюдены минимальные законодательные гарантии, и это, в классическом смысле, — политическое преследование", - утверждают адвокаты. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250908/armeniya-2040361508.html
https://ria.ru/20250819/karapetyan-2036292521.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_275:0:1920:1234_1920x0_80_0_0_237d70353b85d74c78435cb21d52a649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , в мире
Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир , В мире
Появились новые подробности по делу Карапетяна

Следственные действия по делу бизнесмена Карапетяна не проводятся более месяца

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Следственные действия по делу арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна не проводятся более месяца вопреки обещаниям следователей суду, говорится в заявлении команды адвокатов предпринимателя.
В нем отмечается, что Карапетян был арестован 18 июня необоснованным и незаконным решением суда, а 15 августа антикоррупционный суд продлил срок заключения еще на два месяца, основываясь на обещании следователя проводить активные следственные действия. При этом адвокаты напомнили, что суд констатировал полное отсутствие обоснованных подозрений в предполагаемых деяниях по отмыванию денег и иных деяниях экономического характера.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Карапетян пообещал реализовать экономические проекты в Армении
8 сентября, 09:56
"То есть заявление от 17 июня в защиту церкви с критикой властей, грубо попирающих конституционные и законодательные гарантии, является единственной причиной, по которой Карапетян уже более 90 дней содержится под стражей. Также стоит отметить, что с 15 августа по настоящее время не было проведено никаких следственных или процессуальных действий, хотя судам фактически было дано обещание об активных действиях", - отметили адвокаты.
В заявлении отмечается, что защитой были поданы кассационные жалобы, а также осуществлены иные процессуальные действия, о результатах которых будет предоставлена дополнительная информация. "Мы хотим вновь констатировать, что преследование Самвела Карапетяна не имеет ничего общего с правом и законностью, не соблюдены минимальные законодательные гарантии, и это, в классическом смысле, — политическое преследование", - утверждают адвокаты.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Защита Карапетяна обжаловала продление его ареста
19 августа, 14:25
 
АрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянТаширВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала