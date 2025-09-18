https://ria.ru/20250918/kamchatka-2042603307.html

На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков

На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков - РИА Новости, 18.09.2025

На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков

Шестнадцать афтершоков магнитудой до 5,5 зафиксировали на Камчатке за сутки, один из них ощутили жители краевой столицы, сообщили в главном управлении МЧС... РИА Новости, 18.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен – РИА Новости. Шестнадцать афтершоков магнитудой до 5,5 зафиксировали на Камчатке за сутки, один из них ощутили жители краевой столицы, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее у берегов полуострова произошло 14 подземных толчков магнитудой до 5,5, ни один из них не ощущался в населенных пунктах. "За сутки произошли 16 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. Один из них ощущался жителями Петропавловска-Камчатского", - сообщили в главке. После мощного афтершока магнитудой 7,4 и инструментальной интенсивностью до 6 баллов, который произошел 13 сентября, на Камчатке возобновил работу пункт временного размещения для граждан, боящихся оставаться дома после землетрясения. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

