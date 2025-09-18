https://ria.ru/20250918/kadyrov-2042625092.html

Кадыров рассказал, что бы он изменил с момента, когда он возглавил Чечню

ГРОЗНЫЙ, 18 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, стоило ли бы что-то изменить с момента, когда он возглавил республику, заявил, что менять нечего, а решения в тех обстоятельствах и возможностях принимались единственно правильные. Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и дольше всех в России занимает пост руководителя субъекта страны. "Менять нечего, потому что тогда обстоятельства и возможности были другие, и мы принимали единственно правильные решения. У нас не было возможности заниматься новым строительством как сегодня, мы восстанавливали республику, обеспечивали безопасность региона. Это были другие задачи, тяжелые. Хвала Всевышнему, мы с ними справились!" - сказал Кадыров в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, что бы он изменил, если оценить весь путь с момента, когда он стал главой Чечни. "Сегодня у нас новые взгляды, новое мышление для развития экономики региона и республики в целом. И все решения, принятые тогда, были правильны. Ведь мы сегодня видим положительный результат тех решений", - заключил он.

