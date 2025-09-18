Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал, что бы он изменил с момента, когда он возглавил Чечню - РИА Новости, 18.09.2025
07:35 18.09.2025
Кадыров рассказал, что бы он изменил с момента, когда он возглавил Чечню
Кадыров рассказал, что бы он изменил с момента, когда он возглавил Чечню - РИА Новости, 18.09.2025
Кадыров рассказал, что бы он изменил с момента, когда он возглавил Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, стоило ли бы что-то изменить с момента, когда он возглавил республику, заявил, что менять... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T07:35:00+03:00
2025-09-18T07:35:00+03:00
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
политика
ГРОЗНЫЙ, 18 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, стоило ли бы что-то изменить с момента, когда он возглавил республику, заявил, что менять нечего, а решения в тех обстоятельствах и возможностях принимались единственно правильные. Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и дольше всех в России занимает пост руководителя субъекта страны. "Менять нечего, потому что тогда обстоятельства и возможности были другие, и мы принимали единственно правильные решения. У нас не было возможности заниматься новым строительством как сегодня, мы восстанавливали республику, обеспечивали безопасность региона. Это были другие задачи, тяжелые. Хвала Всевышнему, мы с ними справились!" - сказал Кадыров в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, что бы он изменил, если оценить весь путь с момента, когда он стал главой Чечни. "Сегодня у нас новые взгляды, новое мышление для развития экономики региона и республики в целом. И все решения, принятые тогда, были правильны. Ведь мы сегодня видим положительный результат тех решений", - заключил он.
россия
россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), политика
Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Политика
Кадыров рассказал, что бы он изменил с момента, когда он возглавил Чечню

Кадыров считает, что как руководитель принимал единственно правильные решение

ГРОЗНЫЙ, 18 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, стоило ли бы что-то изменить с момента, когда он возглавил республику, заявил, что менять нечего, а решения в тех обстоятельствах и возможностях принимались единственно правильные.
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и дольше всех в России занимает пост руководителя субъекта страны.
"Менять нечего, потому что тогда обстоятельства и возможности были другие, и мы принимали единственно правильные решения. У нас не было возможности заниматься новым строительством как сегодня, мы восстанавливали республику, обеспечивали безопасность региона. Это были другие задачи, тяжелые. Хвала Всевышнему, мы с ними справились!" - сказал Кадыров в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, что бы он изменил, если оценить весь путь с момента, когда он стал главой Чечни.
"Сегодня у нас новые взгляды, новое мышление для развития экономики региона и республики в целом. И все решения, принятые тогда, были правильны. Ведь мы сегодня видим положительный результат тех решений", - заключил он.
РоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Политика
 
 
