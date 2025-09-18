https://ria.ru/20250918/izrail-2042592534.html

Растущие аппетиты: Израиль готовится к эпохе войн

После начала нового кровопролитного штурма Газы израильской армией общее число погибших палестинцев перевалило за 65 тысяч человек. В Израиле утверждают, что...

После начала нового кровопролитного штурма Газы израильской армией общее число погибших палестинцев перевалило за 65 тысяч человек. В Израиле утверждают, что данные завышены. В Палестине, наоборот, предупреждают, что множество тел еще остается под завалами разрушенных зданий.А в США, судя по всему, считают эти цифры недостаточными — иначе объяснить свежие новости трудно. А именно: как сообщает Axios, одним из вопросов, которые госсекретарь Марко Рубио обсуждал во время визита в Израиль, стала возможность аннексии Западного берега реки Иордан — по всей видимости, Нетаньяху решил не ограничиваться Газой, а в Вашингтоне против этого ничего не имеют.В подтверждение этого еще одна новость. По данным портала Responsible Statecraft, палата представителей американского конгресса планирует поддержать законопроект, который призван максимально развязать руки американцам в поставках вооружений для ЦАХАЛ. Речь идет о том, чтобы в следующем финансовом году снять ограничения для механизма War Reserve Stock for Allies — Israel (WRSA-I).По словам бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Джоша Пола, это — "наименее прозрачный способ предоставления оружия Израилю". И — сюрприз-сюрприз — именно через него с 7 октября 2023 года ЦАХАЛ получила львиную долю поставок вооружений из США.Суть в том, что по этой схеме глава Пентагона может передавать союзнику вооружения без одобрения президента и тем более конгресса.Иными словами, Вашингтон не просто не против действий Нетаньяху — он еще и готов подсобить ему оружием. А оно, судя по тому, что ЦАХАЛ готовится разменять третий год в попытках захватить территорию размером с два Мариуполя, не будет лишним.Все это гораздо красноречивее слов осуждения в адрес Израиля, нежели озвученное для проформы осуждение ударов по Дохе на прошлой неделе.У палестинцев группа поддержки действует куда менее дерзко. Взять столь пафосно подаваемые Евросоюзом санкции, которые введены, если верить фрау фон дер Ляйен, из-за "ужасающих событий, происходящих ежедневно в секторе Газа".На деле речь идет о том, что Брюссель перестанет оказывать Израилю финансовую поддержку и лишит его продукцию льготного доступа на европейские рынки. Иными словами, Израиль просто станет для европейцев обычной страной, а не привилегированным партнером.Вот уж поистине сокрушительный удар, за который поколения палестинцев еще долго будут добрым словом вспоминать европейцев, решивших не оставаться в стороне и встать на их защиту. С 18 пакетами антироссийских санкций, конечно, не сравнить.Тяжелыми последствиями для Израиля обернулся и саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Дохе, которую недавно бомбили его ВВС. В этот раз обошлось без жертв, а участники встречи предложили ни много ни мало исключить агрессора из ООН — организации, чья комиссия на днях обвинила Израиль в геноциде в секторе Газа.Правда, механизм, как именно это можно сделать, прописан крайне поверхностно, а в истории подобный пример был всего один — в 1971-м, когда вместо Тайваня в организации стала заседать КНР. И то с юридической точки зрения это выглядело так, что право представлять Китай перешло от Тайбэя к Пекину.Дорога в тысячу ли, безусловно, начинается с первого шага — пусть и такого осторожного. И Нетаньяху не зря предупреждает своих сограждан о возможной изоляции и пытается сделать из страны супер-Спарту.Вот только делает он это не оттого, что перечисленные меры возымели эффект, а потому, что ЦАХАЛ, судя по всему, не планирует останавливаться на достигнутом. А в очереди за сектором Газа уже проглядываются как минимум другие территории, а как максимум — целые страны.И как такое происходит в мире, основанном на правилах? Кто бы знал…

