Рейтинг@Mail.ru
Священник УПЦ назвал богохульством изображение Зеленского с крыльями - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 18.09.2025 (обновлено: 19:59 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/izobrazhenie-2042815415.html
Священник УПЦ назвал богохульством изображение Зеленского с крыльями
Священник УПЦ назвал богохульством изображение Зеленского с крыльями - РИА Новости, 18.09.2025
Священник УПЦ назвал богохульством изображение Зеленского с крыльями
Протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный Россией из украинской тюрьмы, в беседе с РИА Новости назвал богохульством... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T18:37:00+03:00
2025-09-18T19:59:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
андрей ермак
мария захарова
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042648318_0:195:792:641_1920x0_80_0_0_0b2f42919d2be31939a0486f9c7c09f0.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный Россией из украинской тюрьмы, в беседе с РИА Новости назвал богохульством изображение Владимира Зеленского и главы офиса президента Украины Андрея Ермака с нимбами и крыльями на обложке украинского журнала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в четверг прокомментировала обложку украинского еженедельного журнала NV, на которой Зеленский и Ермак изображены в церковных рясах, с ангельскими крыльями и нимбами над головами. Захарова заявила, что уничтожение УПЦ продолжается "мем-канонизацией упырей", добавив, что украинское СМИ, вероятно, намекает, что население страны готово даже на это, лишь бы "режим отлетел". "Конечно, это откровенное богохульство, как называли таких на Руси, ахальники, те, которые хаят, ругают все святое и непорочное", - сказал священник. Он отметил, что подобные "метафоры" хорошо воспринимаются на Украине. "Все время подчеркивалось, что они - "воины света, воины добра", борются со "злом". Все решения Зеленского - как у папы Римского - "непогрешимые", все "во благо народа". И он "бьется за мораль христианскую" на Украине, уничтожая "зло" Русской православной церкви и навязывая "истинное" христианство, будучи некрещеным человеком и богоборцем. Такую вот метафору выставляют на этих обложках - все их деяния и все их слова "святы" и "непогрешимы", вот они, "ангелы земные", - сказал протоиерей.
https://ria.ru/20250918/ukraina-2042704609.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042648318_0:206:792:800_1920x0_80_0_0_08a85b719dd9bfc9dc2d7db16efbd819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, мария захарова, русская православная церковь
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Мария Захарова, Русская православная церковь
Священник УПЦ назвал богохульством изображение Зеленского с крыльями

Священник УПЦ назвал богохульством изображение Зеленского с крыльями и нимбом

© Фото : ИД "МЕДІА-ДК"Обложка журнала NV
Обложка журнала NV - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : ИД "МЕДІА-ДК"
Обложка журнала NV
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный Россией из украинской тюрьмы, в беседе с РИА Новости назвал богохульством изображение Владимира Зеленского и главы офиса президента Украины Андрея Ермака с нимбами и крыльями на обложке украинского журнала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в четверг прокомментировала обложку украинского еженедельного журнала NV, на которой Зеленский и Ермак изображены в церковных рясах, с ангельскими крыльями и нимбами над головами. Захарова заявила, что уничтожение УПЦ продолжается "мем-канонизацией упырей", добавив, что украинское СМИ, вероятно, намекает, что население страны готово даже на это, лишь бы "режим отлетел".
"Конечно, это откровенное богохульство, как называли таких на Руси, ахальники, те, которые хаят, ругают все святое и непорочное", - сказал священник.
Он отметил, что подобные "метафоры" хорошо воспринимаются на Украине.
"Все время подчеркивалось, что они - "воины света, воины добра", борются со "злом". Все решения Зеленского - как у папы Римского - "непогрешимые", все "во благо народа". И он "бьется за мораль христианскую" на Украине, уничтожая "зло" Русской православной церкви и навязывая "истинное" христианство, будучи некрещеным человеком и богоборцем. Такую вот метафору выставляют на этих обложках - все их деяния и все их слова "святы" и "непогрешимы", вот они, "ангелы земные", - сказал протоиерей.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Украинский митрополит осудил мобилизацию духовенства УПЦ
Вчера, 14:28
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакМария ЗахароваРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала