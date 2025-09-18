https://ria.ru/20250918/izobrazhenie-2042815415.html

Священник УПЦ назвал богохульством изображение Зеленского с крыльями

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный Россией из украинской тюрьмы, в беседе с РИА Новости назвал богохульством изображение Владимира Зеленского и главы офиса президента Украины Андрея Ермака с нимбами и крыльями на обложке украинского журнала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в четверг прокомментировала обложку украинского еженедельного журнала NV, на которой Зеленский и Ермак изображены в церковных рясах, с ангельскими крыльями и нимбами над головами. Захарова заявила, что уничтожение УПЦ продолжается "мем-канонизацией упырей", добавив, что украинское СМИ, вероятно, намекает, что население страны готово даже на это, лишь бы "режим отлетел". "Конечно, это откровенное богохульство, как называли таких на Руси, ахальники, те, которые хаят, ругают все святое и непорочное", - сказал священник. Он отметил, что подобные "метафоры" хорошо воспринимаются на Украине. "Все время подчеркивалось, что они - "воины света, воины добра", борются со "злом". Все решения Зеленского - как у папы Римского - "непогрешимые", все "во благо народа". И он "бьется за мораль христианскую" на Украине, уничтожая "зло" Русской православной церкви и навязывая "истинное" христианство, будучи некрещеным человеком и богоборцем. Такую вот метафору выставляют на этих обложках - все их деяния и все их слова "святы" и "непогрешимы", вот они, "ангелы земные", - сказал протоиерей.

