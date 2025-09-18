Источник: украинский бизнесмен оказался единственным фигурантом дела Кивы
Украинский бизнесмен Амирханян является единственным фигурантом дела Кивы
© @araikamirkhanianАраик Амирханян
© @araikamirkhanian
Араик Амирханян. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинский бизнесмен Араик Амирханян, объявленный в этой стране в розыск за мошенничество, на данный момент является единственным фигурантом уголовного дела об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"На данный момент он единственный установленный и арестованный фигурант", - рассказал собеседник агентства.
Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к шести годам колонии общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным.
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Амирханян – украинский и армянский бизнесмен, связанные с ним компании выполняли подрядные работы по строительству украинских дорог за бюджетные средства. Как указано на сайте МВД Украины, в 2020 году он был объявлен в розыск в этой стране по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. В 2021 году источник издания "РБК-Украина" сообщал, что Владимир Зеленский лишил Амирханяна гражданства в связи с наличием у него также армянского гражданства.
