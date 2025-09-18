Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, как часто россияне играют в лотереи - РИА Новости, 18.09.2025
08:20 18.09.2025
Исследование показало, как часто россияне играют в лотереи
Исследование показало, как часто россияне играют в лотереи
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россияне стали играть в лотереи заметно чаще - число покупок в январе-августе этого года выросло почти на четверть, но стали делать это экономнее - средний чек увеличился всего на 10% - до 1741 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД". "Лотереи и ставки на спорт (букмекерские услуги) - средний чек 1741 рубль, на 10% выше, чем в 2024 году. Число покупок – на 23% выше, чем в 2024 году", - подсчитали авторы исследования, изучив фискальные данные в январе-августе этого и прошлого года. В то время как в 2024 году за то же время – средний чек был на 31% выше уровня 2023 года, а число покупок – на 41% выше. Продажи обеспечивает, как правило, маркетинговая и PR-активность букмекерских компаний и организаторов лотерей, отмечают аналитики. Основными инструментами продвижения служат охватные кампании через интернет-каналы, телевидение, спонсирование мероприятий. "Россияне, по традиции, больше покупают лотереи к праздникам, дарят их в качестве подарков на дни рождения, знаковые события, а спортивные ставки делают в зависимости от дат матчей и мероприятий", - добавляют в компании.
россия, общество
Россия, Общество
Исследование показало, как часто россияне играют в лотереи

© iStock.com / Ralf GeitheЛотерейный билет
Лотерейный билет . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россияне стали играть в лотереи заметно чаще - число покупок в январе-августе этого года выросло почти на четверть, но стали делать это экономнее - средний чек увеличился всего на 10% - до 1741 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД".
"Лотереи и ставки на спорт (букмекерские услуги) - средний чек 1741 рубль, на 10% выше, чем в 2024 году. Число покупок – на 23% выше, чем в 2024 году", - подсчитали авторы исследования, изучив фискальные данные в январе-августе этого и прошлого года.
В то время как в 2024 году за то же время – средний чек был на 31% выше уровня 2023 года, а число покупок – на 41% выше.
Продажи обеспечивает, как правило, маркетинговая и PR-активность букмекерских компаний и организаторов лотерей, отмечают аналитики. Основными инструментами продвижения служат охватные кампании через интернет-каналы, телевидение, спонсирование мероприятий.
"Россияне, по традиции, больше покупают лотереи к праздникам, дарят их в качестве подарков на дни рождения, знаковые события, а спортивные ставки делают в зависимости от дат матчей и мероприятий", - добавляют в компании.
