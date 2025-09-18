Рейтинг@Mail.ru
Испания создаст группу для расследования нарушений прав человека в Газе - РИА Новости, 18.09.2025
15:29 18.09.2025
Испания создаст группу для расследования нарушений прав человека в Газе
в мире
израиль
испания
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
оон
МАДРИД, 18 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура Испании распорядилась создать рабочую группу для расследования возможных нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа, чтобы содействовать работе Международного уголовного суда (МУС), говорится в распространенном в четверг пресс-релизе ведомства. "Генеральный прокурор Испании (Альваро Гарсиа Ортис - ред.) издал указ о создании рабочей группы, которая будет расследовать нарушения международного права в области прав человека в Газе", - говорится в сообщении. Это решение было принято после запроса прокурора палаты прав человека Долорес Дельгадо, изучившей доклад генерального комиссариата по информации национальной полиции, направленный в июне. В нём фиксировались факты, которые могут свидетельствовать о совершении военными Израиля преступлений против международного сообщества в Газе. Прокуратура напомнила, что в отношении действий Израиля уже ведутся два международных процесса. Один в Международном суде ООН, другой - в прокуратуре Международного уголовного суда. Так, Испания обязана сотрудничать с этими ведомствами в рамках подписанных соглашений. Отмечается, что эта инициатива совпадает с рекомендацией независимой комиссии ООН по расследованию ситуации на палестинских территориях, которая призвала все государства сотрудничать с прокуратурой МУС. Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам.
израиль
испания
палестина
в мире, израиль, испания, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, оон
В мире, Израиль, Испания, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, ООН
© Flickr / SubtlePandaФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Flickr / SubtlePanda
Флаг Испании. Архивное фото
МАДРИД, 18 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура Испании распорядилась создать рабочую группу для расследования возможных нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа, чтобы содействовать работе Международного уголовного суда (МУС), говорится в распространенном в четверг пресс-релизе ведомства.
"Генеральный прокурор Испании (Альваро Гарсиа Ортис - ред.) издал указ о создании рабочей группы, которая будет расследовать нарушения международного права в области прав человека в Газе", - говорится в сообщении.
Это решение было принято после запроса прокурора палаты прав человека Долорес Дельгадо, изучившей доклад генерального комиссариата по информации национальной полиции, направленный в июне. В нём фиксировались факты, которые могут свидетельствовать о совершении военными Израиля преступлений против международного сообщества в Газе.
Прокуратура напомнила, что в отношении действий Израиля уже ведутся два международных процесса. Один в Международном суде ООН, другой - в прокуратуре Международного уголовного суда. Так, Испания обязана сотрудничать с этими ведомствами в рамках подписанных соглашений.
Отмечается, что эта инициатива совпадает с рекомендацией независимой комиссии ООН по расследованию ситуации на палестинских территориях, которая призвала все государства сотрудничать с прокуратурой МУС.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам.
В миреИзраильИспанияПалестинаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судООН
 
 
