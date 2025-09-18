https://ria.ru/20250918/isk-2042845032.html

Суд взыскал со страховщиков миллионы евро в пользу владельца Тюменского НПЗ

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест" (ранее – "Русинвест"), владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), взыскал с трех крупных страховых компаний более 110 миллионов евро (около 10,9 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала арбитражного суда Москвы. Суд взыскал в пользу истца почти по 40 миллионов евро страхового возмещения с компаний "Сбербанк Страхование" и "Ингосстрах", с них же – по 4,2 миллиона евро процентов, а также с компании ВСК - около 20 миллионов евро возмещения и более 2,1 миллиона евро процентов. Спор связан с пожаром на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в январе 2022 года. Сигнал о возгорании в МЧС поступил в 7.42 мск, в 10.40 мск оно было ликвидировано. Погибших и пострадавших при пожаре не было, эвакуация не проводилась, остальные комплексы завода продолжали работать в нормальном режиме, без ущерба для производственного процесса. Губернатор Тюменской области Александр Моор в ноябре 2022 года сообщил, что НПЗ запустил установку замедленного коксования, пострадавшую от пожара, и благодаря этому вернулся к доаварийным показателям отгрузки нефтепродуктов, восстановив полную линейку выпускаемой продукции. Представитель истца пояснил в суде, что страховщики полностью возместили имущественные убытки, а в иске были заявлены по договору в части страхования предпринимательских рисков – убытков от вынужденного простоя. Ответчики иск не признали, просили суд назначить экспертизу, но суд в четверг это ходатайство отклонил. Ранее стороны говорили, что обсуждают возможность мирного урегулирования спора, но к соглашению так и не пришли. Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ, который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, однако завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест", предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей.

