Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал со страховщиков миллионы евро в пользу владельца Тюменского НПЗ - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/isk-2042845032.html
Суд взыскал со страховщиков миллионы евро в пользу владельца Тюменского НПЗ
Суд взыскал со страховщиков миллионы евро в пользу владельца Тюменского НПЗ - РИА Новости, 18.09.2025
Суд взыскал со страховщиков миллионы евро в пользу владельца Тюменского НПЗ
Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест" (ранее – "Русинвест"), владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T21:54:00+03:00
2025-09-18T21:54:00+03:00
москва
тюменская область
александр моор
дмитрий мазуров
антипинский нпз
сбербанк россии
ингосстрах
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест" (ранее – "Русинвест"), владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), взыскал с трех крупных страховых компаний более 110 миллионов евро (около 10,9 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала арбитражного суда Москвы. Суд взыскал в пользу истца почти по 40 миллионов евро страхового возмещения с компаний "Сбербанк Страхование" и "Ингосстрах", с них же – по 4,2 миллиона евро процентов, а также с компании ВСК - около 20 миллионов евро возмещения и более 2,1 миллиона евро процентов. Спор связан с пожаром на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в январе 2022 года. Сигнал о возгорании в МЧС поступил в 7.42 мск, в 10.40 мск оно было ликвидировано. Погибших и пострадавших при пожаре не было, эвакуация не проводилась, остальные комплексы завода продолжали работать в нормальном режиме, без ущерба для производственного процесса. Губернатор Тюменской области Александр Моор в ноябре 2022 года сообщил, что НПЗ запустил установку замедленного коксования, пострадавшую от пожара, и благодаря этому вернулся к доаварийным показателям отгрузки нефтепродуктов, восстановив полную линейку выпускаемой продукции. Представитель истца пояснил в суде, что страховщики полностью возместили имущественные убытки, а в иске были заявлены по договору в части страхования предпринимательских рисков – убытков от вынужденного простоя. Ответчики иск не признали, просили суд назначить экспертизу, но суд в четверг это ходатайство отклонил. Ранее стороны говорили, что обсуждают возможность мирного урегулирования спора, но к соглашению так и не пришли. Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ, который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, однако завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест", предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей.
https://realty.ria.ru/20250918/ingosstrah-2042643957.html
https://ria.ru/20250918/sud-2042821046.html
москва
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тюменская область, александр моор, дмитрий мазуров, антипинский нпз, сбербанк россии, ингосстрах, экономика
Москва, Тюменская область, Александр Моор, Дмитрий Мазуров, Антипинский НПЗ, Сбербанк России, Ингосстрах, Экономика
Суд взыскал со страховщиков миллионы евро в пользу владельца Тюменского НПЗ

Суд взыскал со страховщиков 110 миллионов евро в пользу владельца Тюменского НПЗ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест" (ранее – "Русинвест"), владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), взыскал с трех крупных страховых компаний более 110 миллионов евро (около 10,9 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала арбитражного суда Москвы.
Суд взыскал в пользу истца почти по 40 миллионов евро страхового возмещения с компаний "Сбербанк Страхование" и "Ингосстрах", с них же – по 4,2 миллиона евро процентов, а также с компании ВСК - около 20 миллионов евро возмещения и более 2,1 миллиона евро процентов.
Пожар в ТЦ Мега Химки - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
OBI просит суд взыскать 634 миллиона рублей с "Ингосстраха"
Вчера, 10:21
Спор связан с пожаром на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в январе 2022 года. Сигнал о возгорании в МЧС поступил в 7.42 мск, в 10.40 мск оно было ликвидировано. Погибших и пострадавших при пожаре не было, эвакуация не проводилась, остальные комплексы завода продолжали работать в нормальном режиме, без ущерба для производственного процесса.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в ноябре 2022 года сообщил, что НПЗ запустил установку замедленного коксования, пострадавшую от пожара, и благодаря этому вернулся к доаварийным показателям отгрузки нефтепродуктов, восстановив полную линейку выпускаемой продукции.
Представитель истца пояснил в суде, что страховщики полностью возместили имущественные убытки, а в иске были заявлены по договору в части страхования предпринимательских рисков – убытков от вынужденного простоя. Ответчики иск не признали, просили суд назначить экспертизу, но суд в четверг это ходатайство отклонил.
Ранее стороны говорили, что обсуждают возможность мирного урегулирования спора, но к соглашению так и не пришли.
Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ, который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, однако завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест", предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Московский суд вернул "Издательство "Музыка" государству
Вчера, 18:58
 
МоскваТюменская областьАлександр МоорДмитрий МазуровАнтипинский НПЗСбербанк РоссииИнгосстрахЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала