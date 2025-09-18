https://ria.ru/20250918/investitsii-2042643801.html

Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал к 2030 году

Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал к 2030 году - РИА Новости, 18.09.2025

Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал к 2030 году

Объем инвестиций в основной капитал в РФ необходимо увеличить не менее чем на 60% к 2030 году относительно 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в РФ необходимо увеличить не менее чем на 60% к 2030 году относительно 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025. "Особый акцент сделан на повышении инвестиционной привлекательности России. Президент поставил задачу – увеличить к тридцатому году объем инвестиций в основной капитал не менее, чем на 60% относительно 2020 года за счет постоянного улучшения инвестклимата", - сообщил Мишустин. Он отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабмин формирует Национальную модель целевых условий ведения бизнеса на федеральном и региональном уровнях. "Определены одиннадцать приоритетных направлений. Это регистрация бизнеса и налогообложение, трудовые нормы, конкуренция, инновации и патенты, разрешение споров и другие. По каждому образованы рабочие группы из предпринимателей, представителей ведомств и деловых объединений. Сформированы ключевые показатели, на основе которых выработано более двухсот инициатив – от внесения изменений в законодательство до доработки сервисов и информационных систем", - сказал Мишустин.

