Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал к 2030 году - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/investitsii-2042643801.html
Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал к 2030 году
Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал к 2030 году - РИА Новости, 18.09.2025
Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал к 2030 году
Объем инвестиций в основной капитал в РФ необходимо увеличить не менее чем на 60% к 2030 году относительно 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T10:20:00+03:00
2025-09-18T10:20:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594925144_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_bf19dea652e0560ef78458aba4218d99.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в РФ необходимо увеличить не менее чем на 60% к 2030 году относительно 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025. "Особый акцент сделан на повышении инвестиционной привлекательности России. Президент поставил задачу – увеличить к тридцатому году объем инвестиций в основной капитал не менее, чем на 60% относительно 2020 года за счет постоянного улучшения инвестклимата", - сообщил Мишустин. Он отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабмин формирует Национальную модель целевых условий ведения бизнеса на федеральном и региональном уровнях. "Определены одиннадцать приоритетных направлений. Это регистрация бизнеса и налогообложение, трудовые нормы, конкуренция, инновации и патенты, разрешение споров и другие. По каждому образованы рабочие группы из предпринимателей, представителей ведомств и деловых объединений. Сформированы ключевые показатели, на основе которых выработано более двухсот инициатив – от внесения изменений в законодательство до доработки сервисов и информационных систем", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250918/mishustin-2042642860.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594925144_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_d0709f0994041df1bd42b4618af5a066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал увеличить инвестиции в основной капитал к 2030 году

Мишустин: инвестиции в основной капитал в РФ нужно увеличить на 60% к 2030 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в РФ необходимо увеличить не менее чем на 60% к 2030 году относительно 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025.
"Особый акцент сделан на повышении инвестиционной привлекательности России. Президент поставил задачу – увеличить к тридцатому году объем инвестиций в основной капитал не менее, чем на 60% относительно 2020 года за счет постоянного улучшения инвестклимата", - сообщил Мишустин.
Он отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабмин формирует Национальную модель целевых условий ведения бизнеса на федеральном и региональном уровнях.
"Определены одиннадцать приоритетных направлений. Это регистрация бизнеса и налогообложение, трудовые нормы, конкуренция, инновации и патенты, разрешение споров и другие. По каждому образованы рабочие группы из предпринимателей, представителей ведомств и деловых объединений. Сформированы ключевые показатели, на основе которых выработано более двухсот инициатив – от внесения изменений в законодательство до доработки сервисов и информационных систем", - сказал Мишустин.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Мишустин: Россия занимает четвертое место в мире по объему экономики
10:13
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала