https://ria.ru/20250918/inti-2042738335.html

Власти Ямала и ИНТИ договорились о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли

Власти Ямала и ИНТИ договорились о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 18.09.2025

Власти Ямала и ИНТИ договорились о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли

Правительство Ямала и Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития нефтегазовой отрасли в... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:01:00+03:00

2025-09-18T16:01:00+03:00

2025-09-18T16:01:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

нефть

природный газ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038027317_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_22a2fdedb09e754f26f8c4f6b0da01c8.jpg

КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Правительство Ямала и Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития нефтегазовой отрасли в регионе, в том числе о совместных решениях задач по импортозамещению нефтегазового оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона. "Правительство Ямала заключило соглашение с Институтом нефтегазовых технологических инициатив. Подписание документа прошло в рамках Х Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени… Соглашение предусматривает сотрудничество по вопросам импортозамещения, оценки соответствия и развития квалифицированных поставщиков нефтегазового оборудования на территории Ямала", - говорится в сообщении. По данным властей, деятельность ИНТИ охватывает несколько ключевых направлений. В числе них – разработка отраслевых стандартов, которые получают признание как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Второе направление включает проведение проверок и тестирование оборудования, которые осуществляет дочернее предприятие ИНТИ – "Единый оператор испытаний". Третье – Институт публикует списки проверенной продукции и производственных площадок, объединяет знания и опыт экспертного сообщества и выступает экспертно-аналитическим центром в рамках Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. "Институт нефтегазовых технологических инициатив играет ключевую роль в преодолении монополии западных стандартов для нефтегазовых производственных компаний, особенно в условиях санкционного давления. Учитывая стратегическое значение Ямала, как основного газодобывающего региона, сотрудничество с ИНТИ открывает новые возможности для технологического развития и роста наших промышленных предприятий", - цитирует слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона. По словам генерального директора ИНТИ Николая Кузнецова, которые приводит пресс-служба, Институт уделит особое внимание использованию научно-технического, производственного потенциала региона для реализации задач по импортозамещению нефтегазового оборудования.

https://ria.ru/20250912/programma-2041428302.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, нефть, природный газ