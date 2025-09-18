Рейтинг@Mail.ru
Власти Ямала и ИНТИ договорились о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 18.09.2025
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:01 18.09.2025
Власти Ямала и ИНТИ договорились о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
нефть
природный газ
КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Правительство Ямала и Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития нефтегазовой отрасли в регионе, в том числе о совместных решениях задач по импортозамещению нефтегазового оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона. "Правительство Ямала заключило соглашение с Институтом нефтегазовых технологических инициатив. Подписание документа прошло в рамках Х Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени… Соглашение предусматривает сотрудничество по вопросам импортозамещения, оценки соответствия и развития квалифицированных поставщиков нефтегазового оборудования на территории Ямала", - говорится в сообщении. По данным властей, деятельность ИНТИ охватывает несколько ключевых направлений. В числе них – разработка отраслевых стандартов, которые получают признание как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Второе направление включает проведение проверок и тестирование оборудования, которые осуществляет дочернее предприятие ИНТИ – "Единый оператор испытаний". Третье – Институт публикует списки проверенной продукции и производственных площадок, объединяет знания и опыт экспертного сообщества и выступает экспертно-аналитическим центром в рамках Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. "Институт нефтегазовых технологических инициатив играет ключевую роль в преодолении монополии западных стандартов для нефтегазовых производственных компаний, особенно в условиях санкционного давления. Учитывая стратегическое значение Ямала, как основного газодобывающего региона, сотрудничество с ИНТИ открывает новые возможности для технологического развития и роста наших промышленных предприятий", - цитирует слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона. По словам генерального директора ИНТИ Николая Кузнецова, которые приводит пресс-служба, Институт уделит особое внимание использованию научно-технического, производственного потенциала региона для реализации задач по импортозамещению нефтегазового оборудования.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Добыча нефти. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Правительство Ямала и Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития нефтегазовой отрасли в регионе, в том числе о совместных решениях задач по импортозамещению нефтегазового оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Правительство Ямала заключило соглашение с Институтом нефтегазовых технологических инициатив. Подписание документа прошло в рамках Х Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени… Соглашение предусматривает сотрудничество по вопросам импортозамещения, оценки соответствия и развития квалифицированных поставщиков нефтегазового оборудования на территории Ямала", - говорится в сообщении.
По данным властей, деятельность ИНТИ охватывает несколько ключевых направлений. В числе них – разработка отраслевых стандартов, которые получают признание как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Второе направление включает проведение проверок и тестирование оборудования, которые осуществляет дочернее предприятие ИНТИ – "Единый оператор испытаний". Третье – Институт публикует списки проверенной продукции и производственных площадок, объединяет знания и опыт экспертного сообщества и выступает экспертно-аналитическим центром в рамках Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования.
"Институт нефтегазовых технологических инициатив играет ключевую роль в преодолении монополии западных стандартов для нефтегазовых производственных компаний, особенно в условиях санкционного давления. Учитывая стратегическое значение Ямала, как основного газодобывающего региона, сотрудничество с ИНТИ открывает новые возможности для технологического развития и роста наших промышленных предприятий", - цитирует слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
По словам генерального директора ИНТИ Николая Кузнецова, которые приводит пресс-служба, Институт уделит особое внимание использованию научно-технического, производственного потенциала региона для реализации задач по импортозамещению нефтегазового оборудования.
Программа "Герои Ямала" для ветеранов и участников СВО стартует в Салехарде
12 сентября, 12:50
Программа "Герои Ямала" для ветеранов и участников СВО стартует в Салехарде
12 сентября, 12:50
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховНефтьПриродный газ
 
 
