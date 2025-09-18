Рейтинг@Mail.ru
Почти все билеты на финал "Интервидения" оказались распроданы
Культура
Культура
 
02:30 18.09.2025 (обновлено: 07:28 18.09.2025)
Почти все билеты на финал "Интервидения" оказались распроданы
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Практически все билеты на финал международного музыкального конкурса "Интервидение" проданы, выяснило РИА Новости.Так, по данным корреспондента, остались лишь места, расположенные в зоне за партером — в середине амфитеатра. За такой билет зрителю придется отдать 50 тысяч рублей.Продажи начались 1 августа на Манежной площади в Москве. Позднее, 22-го числа, стартовала новая волна реализации билетов. Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. От России на мероприятии выступит певец Shaman, народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит страну в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Игорь Матвиенко, Общество, Продажа
На финал "Интервидения" в продаже остались билеты по 50 тысяч рублей

Праздничное украшение в Москве к "Интервидению-2025"
Праздничное украшение в Москве к Интервидению-2025 - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Праздничное украшение в Москве к "Интервидению-2025". Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Практически все билеты на финал международного музыкального конкурса "Интервидение" проданы, выяснило РИА Новости.
Так, по данным корреспондента, остались лишь места, расположенные в зоне за партером — в середине амфитеатра. За такой билет зрителю придется отдать 50 тысяч рублей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Победы на "Интервидении": как принимали за рубежом исполнителей из СССР
31 августа, 08:00
Продажи начались 1 августа на Манежной площади в Москве. Позднее, 22-го числа, стартовала новая волна реализации билетов.
Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. От России на мероприятии выступит певец Shaman, народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит страну в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Интервидение-2025
Интервидение-2025: когда будет, участники, правила
5 сентября, 20:19
 
Культура
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
