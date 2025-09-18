https://ria.ru/20250918/intervidenie-2042604914.html

Почти все билеты на финал "Интервидения" оказались распроданы

Почти все билеты на финал "Интервидения" оказались распроданы - РИА Новости, 18.09.2025

Почти все билеты на финал "Интервидения" оказались распроданы

Практически все билеты на финал международного музыкального конкурса "Интервидение" проданы, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T02:30:00+03:00

2025-09-18T02:30:00+03:00

2025-09-18T07:28:00+03:00

культура

россия

москва

московская область (подмосковье)

владимир путин

игорь матвиенко

общество

продажа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040488763_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_3b4a74155c42f23328010f52e783edd3.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Практически все билеты на финал международного музыкального конкурса "Интервидение" проданы, выяснило РИА Новости.Так, по данным корреспондента, остались лишь места, расположенные в зоне за партером — в середине амфитеатра. За такой билет зрителю придется отдать 50 тысяч рублей.Продажи начались 1 августа на Манежной площади в Москве. Позднее, 22-го числа, стартовала новая волна реализации билетов. Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. От России на мероприятии выступит певец Shaman, народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит страну в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250831/intervidenie-2038360487.html

https://ria.ru/20250905/intervidenie-2025-2040078580.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, игорь матвиенко, общество, продажа