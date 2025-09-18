https://ria.ru/20250918/intervidenie-2042604914.html
Почти все билеты на финал "Интервидения" оказались распроданы
2025-09-18T02:30:00+03:00
2025-09-18T02:30:00+03:00
2025-09-18T07:28:00+03:00
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Практически все билеты на финал международного музыкального конкурса "Интервидение" проданы, выяснило РИА Новости.Так, по данным корреспондента, остались лишь места, расположенные в зоне за партером — в середине амфитеатра. За такой билет зрителю придется отдать 50 тысяч рублей.Продажи начались 1 августа на Манежной площади в Москве. Позднее, 22-го числа, стартовала новая волна реализации билетов. Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. От России на мероприятии выступит певец Shaman, народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит страну в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
