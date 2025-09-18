https://ria.ru/20250918/inostrantsy-2042686830.html

Около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства выдворили в 2025 году

Около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства выдворили в 2025 году

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Судебные приставы выдворили около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства за границу России за восемь месяцев 2025 года - на 20 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. В ведомстве напомнили, что приставы обеспечивают выдворение иностранцев или лиц без гражданства за пределы РФ, которым назначено административное наказание. В пресс-службе подчеркнули, что это не связано с окончанием действия миграционной амнистии. "За восемь месяцев 2025 года судебными приставами ... препровождено до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации около 35 тысяч иностранных граждан или лиц без гражданства", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что за такой же период прошлого года приставы выдворили около 55 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.

