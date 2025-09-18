https://ria.ru/20250918/innopraktika-2042780960.html

В Китае открылся лекторий "Иннопрактики"

В Китае открылся лекторий "Иннопрактики" - РИА Новости, 18.09.2025

В Китае открылся лекторий "Иннопрактики"

18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лекторий российской компании "Иннопрактика" открылся в четверг в Китае на территории Хайнаньского профессионального института иностранных языков, реализация этого проекта позволит сделать русскую культуру и язык более доступными для местных студентов, а в будущем – сформировать уникальное культурно-образовательное пространство. Соглашение об открытии Лектория Иннопрактики было подписано на полях Петербургского международного экономического форума в июне нынешнего года Национальным исследовательским университетом "МЭИ" и АНО "Арт-Подготовка". В церемонии открытия приняли участие первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, первые вице-президенты "Газпромбанка" Андрей Серов и Владимир Ксендзовский, директор АНО "Арт-подготовка" Алексей Лебедев, советник посольства России в КНР Игорь Поздняков, президент международной корпорации "Евразия" Фэн Яоу, а также более 20 ректоров ведущих вузов России и Китая и 300 студентов Хайнаньского института иностранных языков. С приветственным словом в видеоформате к гостям обратился начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Создание Лектория направлено на формирование уникального культурно-образовательного пространства, где студенты вуза и другие участники смогут не только приобщиться к российской культуре, но и оказаться в благоприятной среде с единомышленниками, что будет способствовать расширению их знаний и творческому развитию. Лекторий Иннопрактики в Китае должен стать многофункциональным пространством с отдельными зонами для обучения, чтения, общения и проведения мероприятий. В рамках Лектория планируется образовательная программа от преподавателей ведущих российских вузов, включающая курсы по русскому языку и литературе, истории России, а также истории русского театра. Занятия начнутся осенью нынешнего года и будут проходить еженедельно в формате вебинаров. Проект открытия Лекториев был инициирован компанией "Иннопрактика" в 2022 году. В ноябре 2024 года состоялось торжественное открытие первого Лектория Иннопрактики в столице Республики Сенегал на территории Университета Шейха Анты Диопа, а 6 августа 2025 года открылся второй Лекторий Иннопрактики на территории Федерального Университета Рио-де-Жанейро в Бразилии.

