Рейтинг@Mail.ru
Парламентарии Дальнего Востока и Забайкалья поддержали предложение Ил Тумен - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
12:59 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/initsiativa-2042677458.html
Парламентарии Дальнего Востока и Забайкалья поддержали предложение Ил Тумен
Парламентарии Дальнего Востока и Забайкалья поддержали предложение Ил Тумен - РИА Новости, 18.09.2025
Парламентарии Дальнего Востока и Забайкалья поддержали предложение Ил Тумен
Парламентская Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" поддержала инициативу Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии о распространении на все субъекты ДФО... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:59:00+03:00
2025-09-18T12:59:00+03:00
республика саха (якутия)
дальний восток
забайкальский край
республика саха (якутия)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91917/34/919173443_0:45:600:383_1920x0_80_0_0_334e652ce9582f56e3bf063c2a8271cd.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Парламентская Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" поддержала инициативу Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии о распространении на все субъекты ДФО меры господдержки многодетных семей – выплаты 1 миллиона рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей, сообщает пресс-служба Ил Тумэн. Решение поддержать это предложение принято на проходящем в Чите Общем собрании Парламентской Ассоциации, где представители законодательных органов регионов ДФО рассматривают проекты предложений федеральным органам власти по улучшению социально-экономического благосостояния Дальнего Востока и Забайкалья. Как отметили в пресс-службе, в 2023 году такая мера поддержки стартовала как пилотный проект в Приморье, а в прошлом году правительство России расширило еще на семь дальневосточных регионов. Спикер якутского парламента Алексей Еремеев, представивший инициативу, пояснил, что критерии включения регионов в проект завязаны на суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей ниже среднего по ДФО, из-за чего из перечня выпадают Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия и Забайкальский край, хотя демографические вызовы там не менее остры. "По сравнению с 2020 годом суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей по Дальнему Востоку вырос на 4,5%, а в Якутии и Бурятии наблюдается снижение коэффициента на 4,1% и 3,8% соответственно. В остальных регионах Дальневосточного федерального округа коэффициент рождаемости третьих и последующих детей ежегодно растет", – приводятся в сообщении слова Еремеева. В связи с этим Госсобрание Якутии предложило унифицировать подход и закрепить выплату в 1 миллион рублей для всех субъектов макрорегиона. По оценке Еремеева, это повысит доступность жилья, замедлит отток населения и создаст долгосрочные стимулы для рождаемости по всему Дальнему Востоку. В отношении Якутии Еремеев добавил, что по итогам переписи 2020 года наиболее распространенным типом семьи в республике является городская семья с одним ребенком. Средний размер семьи в 2020 году составил 3,1 человека, в том числе в городах – 2,9, в сельской местности – 3,3. Также в 2020 году только 25 % семей имели двоих детей. Как считает парламентарий, программа "1 миллион за третьего ребенка" может положительно повлиять на реализацию отложенного желания родить последующего ребенка. По итогам обсуждения Парламентская Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" направит в правительство РФ обращение с предложением о применении меры господдержки к семьям, имеющим детей, в части погашения обязательств по ипотечным займам на территории всех субъектов, входящих в состав ДФО. Главный акцент инициативы – увеличить размер поддержки с 450 тысяч до 1 миллиона рублей для всех дальневосточных семей и закрепить соответствующее софинансирование из федерального бюджета, резюмировали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250905/nikolaev-2040052780.html
https://ria.ru/20250905/perevozki-2040006401.html
дальний восток
забайкальский край
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91917/34/919173443_15:0:586:428_1920x0_80_0_0_b794e038e41c0a527f426844be56e815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, забайкальский край, республика саха (якутия), россия
Республика Саха (Якутия), Дальний Восток, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Россия
Парламентарии Дальнего Востока и Забайкалья поддержали предложение Ил Тумен

Депутаты Дальнего Востока и Забайкалья поддержали инициативу Якутии

© Фото : Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Парламентская Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" поддержала инициативу Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии о распространении на все субъекты ДФО меры господдержки многодетных семей – выплаты 1 миллиона рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей, сообщает пресс-служба Ил Тумэн.
Решение поддержать это предложение принято на проходящем в Чите Общем собрании Парламентской Ассоциации, где представители законодательных органов регионов ДФО рассматривают проекты предложений федеральным органам власти по улучшению социально-экономического благосостояния Дальнего Востока и Забайкалья.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время сессии Северный завоз: надежно, быстро, доступно на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Не только алмазы: Айсен Николаев рассказал о потенциале Якутии
5 сентября, 17:30
Как отметили в пресс-службе, в 2023 году такая мера поддержки стартовала как пилотный проект в Приморье, а в прошлом году правительство России расширило еще на семь дальневосточных регионов.
Спикер якутского парламента Алексей Еремеев, представивший инициативу, пояснил, что критерии включения регионов в проект завязаны на суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей ниже среднего по ДФО, из-за чего из перечня выпадают Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия и Забайкальский край, хотя демографические вызовы там не менее остры.
"По сравнению с 2020 годом суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей по Дальнему Востоку вырос на 4,5%, а в Якутии и Бурятии наблюдается снижение коэффициента на 4,1% и 3,8% соответственно. В остальных регионах Дальневосточного федерального округа коэффициент рождаемости третьих и последующих детей ежегодно растет", – приводятся в сообщении слова Еремеева.
В связи с этим Госсобрание Якутии предложило унифицировать подход и закрепить выплату в 1 миллион рублей для всех субъектов макрорегиона. По оценке Еремеева, это повысит доступность жилья, замедлит отток населения и создаст долгосрочные стимулы для рождаемости по всему Дальнему Востоку.
В отношении Якутии Еремеев добавил, что по итогам переписи 2020 года наиболее распространенным типом семьи в республике является городская семья с одним ребенком. Средний размер семьи в 2020 году составил 3,1 человека, в том числе в городах – 2,9, в сельской местности – 3,3. Также в 2020 году только 25 % семей имели двоих детей.
Как считает парламентарий, программа "1 миллион за третьего ребенка" может положительно повлиять на реализацию отложенного желания родить последующего ребенка.
По итогам обсуждения Парламентская Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" направит в правительство РФ обращение с предложением о применении меры господдержки к семьям, имеющим детей, в части погашения обязательств по ипотечным займам на территории всех субъектов, входящих в состав ДФО. Главный акцент инициативы – увеличить размер поддержки с 450 тысяч до 1 миллиона рублей для всех дальневосточных семей и закрепить соответствующее софинансирование из федерального бюджета, резюмировали в пресс-службе.
Глава Республики Саха - Якутия Айсен Николаев на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Якутии начнутся регулярные грузоперевозки дронами через реку Лена
5 сентября, 14:26
 
Республика Саха (Якутия)Дальний ВостокЗабайкальский крайРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала