https://ria.ru/20250918/initsiativa-2042677458.html

Парламентарии Дальнего Востока и Забайкалья поддержали предложение Ил Тумен

Парламентарии Дальнего Востока и Забайкалья поддержали предложение Ил Тумен - РИА Новости, 18.09.2025

Парламентарии Дальнего Востока и Забайкалья поддержали предложение Ил Тумен

Парламентская Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" поддержала инициативу Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии о распространении на все субъекты ДФО... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T12:59:00+03:00

2025-09-18T12:59:00+03:00

2025-09-18T12:59:00+03:00

республика саха (якутия)

дальний восток

забайкальский край

республика саха (якутия)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91917/34/919173443_0:45:600:383_1920x0_80_0_0_334e652ce9582f56e3bf063c2a8271cd.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Парламентская Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" поддержала инициативу Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии о распространении на все субъекты ДФО меры господдержки многодетных семей – выплаты 1 миллиона рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей, сообщает пресс-служба Ил Тумэн. Решение поддержать это предложение принято на проходящем в Чите Общем собрании Парламентской Ассоциации, где представители законодательных органов регионов ДФО рассматривают проекты предложений федеральным органам власти по улучшению социально-экономического благосостояния Дальнего Востока и Забайкалья. Как отметили в пресс-службе, в 2023 году такая мера поддержки стартовала как пилотный проект в Приморье, а в прошлом году правительство России расширило еще на семь дальневосточных регионов. Спикер якутского парламента Алексей Еремеев, представивший инициативу, пояснил, что критерии включения регионов в проект завязаны на суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей ниже среднего по ДФО, из-за чего из перечня выпадают Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия и Забайкальский край, хотя демографические вызовы там не менее остры. "По сравнению с 2020 годом суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей по Дальнему Востоку вырос на 4,5%, а в Якутии и Бурятии наблюдается снижение коэффициента на 4,1% и 3,8% соответственно. В остальных регионах Дальневосточного федерального округа коэффициент рождаемости третьих и последующих детей ежегодно растет", – приводятся в сообщении слова Еремеева. В связи с этим Госсобрание Якутии предложило унифицировать подход и закрепить выплату в 1 миллион рублей для всех субъектов макрорегиона. По оценке Еремеева, это повысит доступность жилья, замедлит отток населения и создаст долгосрочные стимулы для рождаемости по всему Дальнему Востоку. В отношении Якутии Еремеев добавил, что по итогам переписи 2020 года наиболее распространенным типом семьи в республике является городская семья с одним ребенком. Средний размер семьи в 2020 году составил 3,1 человека, в том числе в городах – 2,9, в сельской местности – 3,3. Также в 2020 году только 25 % семей имели двоих детей. Как считает парламентарий, программа "1 миллион за третьего ребенка" может положительно повлиять на реализацию отложенного желания родить последующего ребенка. По итогам обсуждения Парламентская Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" направит в правительство РФ обращение с предложением о применении меры господдержки к семьям, имеющим детей, в части погашения обязательств по ипотечным займам на территории всех субъектов, входящих в состав ДФО. Главный акцент инициативы – увеличить размер поддержки с 450 тысяч до 1 миллиона рублей для всех дальневосточных семей и закрепить соответствующее софинансирование из федерального бюджета, резюмировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250905/nikolaev-2040052780.html

https://ria.ru/20250905/perevozki-2040006401.html

дальний восток

забайкальский край

республика саха (якутия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, забайкальский край, республика саха (якутия), россия