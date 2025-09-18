https://ria.ru/20250918/inauguratsija-2042619372.html
Солодов вступит в должность губернатора Камчатки в пятницу
Торжественная церемония инаугурации Владимира Солодова на пост губернатора Камчатского края состоится в пятницу, 19 сентября. РИА Новости, 18.09.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен – РИА Новости. Торжественная церемония инаугурации Владимира Солодова на пост губернатора Камчатского края состоится в пятницу, 19 сентября. "Девятнадцатого сентября в рамках инаугурации глава региона озвучит ключевые приоритеты и стратегические направления развития Камчатского края на предстоящие пять лет", — сообщили в пресс-службе правительства региона. Как стало известно РИА Новости из источников в правительстве края, на церемонию прибудет министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Трансляция мероприятия будет доступна в прямом эфире в 15:45 по камчатскому времени (06:45 мск) в социальных сетях правительства Камчатского края во "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на телеканалах "41 регион", "Камчатка-1" и "Россия 24". Выборы губернатора Камчатского края прошли с 12 по 14 сентября, за действующего главу региона Владимира Солодова проголосовали 62,97% избирателей при явке 46,52%.
политика, камчатский край, дальний восток, арктика, владимир солодов, алексей чекунков, единый день голосования — 2025
