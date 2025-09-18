Рейтинг@Mail.ru
Солодов вступит в должность губернатора Камчатки в пятницу - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/inauguratsija-2042619372.html
Солодов вступит в должность губернатора Камчатки в пятницу
Солодов вступит в должность губернатора Камчатки в пятницу - РИА Новости, 18.09.2025
Солодов вступит в должность губернатора Камчатки в пятницу
Торжественная церемония инаугурации Владимира Солодова на пост губернатора Камчатского края состоится в пятницу, 19 сентября. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:11:00+03:00
2025-09-18T06:11:00+03:00
политика
камчатский край
дальний восток
арктика
владимир солодов
алексей чекунков
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2cd66da8dca87f8d03fcfa4299947bc8.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен – РИА Новости. Торжественная церемония инаугурации Владимира Солодова на пост губернатора Камчатского края состоится в пятницу, 19 сентября. "Девятнадцатого сентября в рамках инаугурации глава региона озвучит ключевые приоритеты и стратегические направления развития Камчатского края на предстоящие пять лет", — сообщили в пресс-службе правительства региона. Как стало известно РИА Новости из источников в правительстве края, на церемонию прибудет министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Трансляция мероприятия будет доступна в прямом эфире в 15:45 по камчатскому времени (06:45 мск) в социальных сетях правительства Камчатского края во "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на телеканалах "41 регион", "Камчатка-1" и "Россия 24". Выборы губернатора Камчатского края прошли с 12 по 14 сентября, за действующего главу региона Владимира Солодова проголосовали 62,97% избирателей при явке 46,52%.
https://ria.ru/20250915/peskov-2042012260.html
https://ria.ru/20250915/yavka--2041986745.html
камчатский край
дальний восток
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f8463932959f540b191daf2e811dd31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, камчатский край, дальний восток, арктика, владимир солодов, алексей чекунков, единый день голосования — 2025
Политика, Камчатский край, Дальний Восток, Арктика, Владимир Солодов, Алексей Чекунков, Единый день голосования — 2025
Солодов вступит в должность губернатора Камчатки в пятницу

Инаугурация губернатора Камчатки Солодова пройдет 19 сентября

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен – РИА Новости. Торжественная церемония инаугурации Владимира Солодова на пост губернатора Камчатского края состоится в пятницу, 19 сентября.
"Девятнадцатого сентября в рамках инаугурации глава региона озвучит ключевые приоритеты и стратегические направления развития Камчатского края на предстоящие пять лет", — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Кремле оценили итоги выборов в России
15 сентября, 12:47
Как стало известно РИА Новости из источников в правительстве края, на церемонию прибудет министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Трансляция мероприятия будет доступна в прямом эфире в 15:45 по камчатскому времени (06:45 мск) в социальных сетях правительства Камчатского края во "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на телеканалах "41 регион", "Камчатка-1" и "Россия 24".
Выборы губернатора Камчатского края прошли с 12 по 14 сентября, за действующего главу региона Владимира Солодова проголосовали 62,97% избирателей при явке 46,52%.
Женщина голосует на выборах губернатора Ростовской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Итоговая явка в единый день голосования составила около 47 процентов
15 сентября, 11:17
 
ПолитикаКамчатский крайДальний ВостокАрктикаВладимир СолодовАлексей ЧекунковЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала