https://ria.ru/20250918/inauguratsija-2042619372.html

Солодов вступит в должность губернатора Камчатки в пятницу

Солодов вступит в должность губернатора Камчатки в пятницу - РИА Новости, 18.09.2025

Солодов вступит в должность губернатора Камчатки в пятницу

Торжественная церемония инаугурации Владимира Солодова на пост губернатора Камчатского края состоится в пятницу, 19 сентября. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T06:11:00+03:00

2025-09-18T06:11:00+03:00

2025-09-18T06:11:00+03:00

политика

камчатский край

дальний восток

арктика

владимир солодов

алексей чекунков

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2cd66da8dca87f8d03fcfa4299947bc8.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен – РИА Новости. Торжественная церемония инаугурации Владимира Солодова на пост губернатора Камчатского края состоится в пятницу, 19 сентября. "Девятнадцатого сентября в рамках инаугурации глава региона озвучит ключевые приоритеты и стратегические направления развития Камчатского края на предстоящие пять лет", — сообщили в пресс-службе правительства региона. Как стало известно РИА Новости из источников в правительстве края, на церемонию прибудет министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Трансляция мероприятия будет доступна в прямом эфире в 15:45 по камчатскому времени (06:45 мск) в социальных сетях правительства Камчатского края во "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на телеканалах "41 регион", "Камчатка-1" и "Россия 24". Выборы губернатора Камчатского края прошли с 12 по 14 сентября, за действующего главу региона Владимира Солодова проголосовали 62,97% избирателей при явке 46,52%.

https://ria.ru/20250915/peskov-2042012260.html

https://ria.ru/20250915/yavka--2041986745.html

камчатский край

дальний восток

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, камчатский край, дальний восток, арктика, владимир солодов, алексей чекунков, единый день голосования — 2025