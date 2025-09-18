Рейтинг@Mail.ru
Треть россиян готовы использовать произведенные ИИ продукты, показал опрос - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/ii-2042661429.html
Треть россиян готовы использовать произведенные ИИ продукты, показал опрос
Треть россиян готовы использовать произведенные ИИ продукты, показал опрос - РИА Новости, 18.09.2025
Треть россиян готовы использовать произведенные ИИ продукты, показал опрос
Треть (35%) россиян готовы использовать продукты, произведенные с помощью искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, не готовы - 24% опрошенных, следует из РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:49:00+03:00
2025-09-18T11:49:00+03:00
общество
россия
вциом
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Треть (35%) россиян готовы использовать продукты, произведенные с помощью искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, не готовы - 24% опрошенных, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Хорошо знают о применении ИИ в сельском хозяйстве 10% россиян, 46% что-то слышали, но без подробностей, вообще не знают об использовании таких технологий 42% граждан РФ. Чаще всего готовность использовать продукты, которые были произведены с помощью ИИ, выражают те, кто знаком с темой, следует из результатов опроса. "Согласие россиян употреблять продукты, произведенные с применением ИИ, напрямую связано с уровнем информированности: чем лучше люди знают о таких технологиях, тем выше их доверие. Те, кто знаком с темой, чаще выражают готовность покупать такие продукты, тогда как среди тех, кто слышит впервые, заметно выше доля недоверия. Иначе говоря, информированность рождает принятие, а незнание - скепсис: ключевой фактор здесь не сами технологии, а то, насколько ясно и доступно их объясняют обществу", - сказано в исследовании, опубликованном на сайте аналитического центра ВЦИОМ. Среди плюсов использования технологий ИИ в сельском хозяйстве респонденты выделяют оптимизацию логистики и хранения сельхозпродукции и мониторинг состояния почвы, воды, воздуха (по 38%), автоматизацию, снижение затрат на сельхозработы (37%), повышение качества сельхозпродукции и мониторинг здоровья растений, животных (по 35%). Потеря работы и киберугрозы (по 35%), сбои в работе автономных систем, угрозы урожайности (27%), высокие затраты на внедрение, содержание технологий (19%) - минусы, которые россияне выделили в использовании технологий ИИ в сельском хозяйстве. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 августа 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250911/sbermarketing-2041306572.html
https://ria.ru/20250916/tekhnologii-2042144015.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом, искусственный интеллект (ии)
Общество, Россия, ВЦИОМ, Искусственный интеллект (ИИ)
Треть россиян готовы использовать произведенные ИИ продукты, показал опрос

ВЦИОМ: 35% россиян готовы использовать произведенные с помощью ИИ продукты

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Треть (35%) россиян готовы использовать продукты, произведенные с помощью искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, не готовы - 24% опрошенных, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Хорошо знают о применении ИИ в сельском хозяйстве 10% россиян, 46% что-то слышали, но без подробностей, вообще не знают об использовании таких технологий 42% граждан РФ. Чаще всего готовность использовать продукты, которые были произведены с помощью ИИ, выражают те, кто знаком с темой, следует из результатов опроса.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Эксперт рассказала, в каких сферах ИИ не сможет заменить человека
11 сентября, 19:58
"Согласие россиян употреблять продукты, произведенные с применением ИИ, напрямую связано с уровнем информированности: чем лучше люди знают о таких технологиях, тем выше их доверие. Те, кто знаком с темой, чаще выражают готовность покупать такие продукты, тогда как среди тех, кто слышит впервые, заметно выше доля недоверия. Иначе говоря, информированность рождает принятие, а незнание - скепсис: ключевой фактор здесь не сами технологии, а то, насколько ясно и доступно их объясняют обществу", - сказано в исследовании, опубликованном на сайте аналитического центра ВЦИОМ.
Среди плюсов использования технологий ИИ в сельском хозяйстве респонденты выделяют оптимизацию логистики и хранения сельхозпродукции и мониторинг состояния почвы, воды, воздуха (по 38%), автоматизацию, снижение затрат на сельхозработы (37%), повышение качества сельхозпродукции и мониторинг здоровья растений, животных (по 35%).
Потеря работы и киберугрозы (по 35%), сбои в работе автономных систем, угрозы урожайности (27%), высокие затраты на внедрение, содержание технологий (19%) - минусы, которые россияне выделили в использовании технологий ИИ в сельском хозяйстве.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 августа 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Исследование показало, сколько россиян используют ИИ в работе
16 сентября, 06:23
 
ОбществоРоссияВЦИОМИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала