Треть россиян готовы использовать произведенные ИИ продукты, показал опрос

Треть (35%) россиян готовы использовать продукты, произведенные с помощью искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, не готовы - 24% опрошенных, следует из РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Треть (35%) россиян готовы использовать продукты, произведенные с помощью искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, не готовы - 24% опрошенных, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Хорошо знают о применении ИИ в сельском хозяйстве 10% россиян, 46% что-то слышали, но без подробностей, вообще не знают об использовании таких технологий 42% граждан РФ. Чаще всего готовность использовать продукты, которые были произведены с помощью ИИ, выражают те, кто знаком с темой, следует из результатов опроса. "Согласие россиян употреблять продукты, произведенные с применением ИИ, напрямую связано с уровнем информированности: чем лучше люди знают о таких технологиях, тем выше их доверие. Те, кто знаком с темой, чаще выражают готовность покупать такие продукты, тогда как среди тех, кто слышит впервые, заметно выше доля недоверия. Иначе говоря, информированность рождает принятие, а незнание - скепсис: ключевой фактор здесь не сами технологии, а то, насколько ясно и доступно их объясняют обществу", - сказано в исследовании, опубликованном на сайте аналитического центра ВЦИОМ. Среди плюсов использования технологий ИИ в сельском хозяйстве респонденты выделяют оптимизацию логистики и хранения сельхозпродукции и мониторинг состояния почвы, воды, воздуха (по 38%), автоматизацию, снижение затрат на сельхозработы (37%), повышение качества сельхозпродукции и мониторинг здоровья растений, животных (по 35%). Потеря работы и киберугрозы (по 35%), сбои в работе автономных систем, угрозы урожайности (27%), высокие затраты на внедрение, содержание технологий (19%) - минусы, которые россияне выделили в использовании технологий ИИ в сельском хозяйстве. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 августа 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

