Калужский министр выступил против ношения хиджабов в школе

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Ношение хиджабов, так же, как и других подчеркивающих вероисповедание одежд, в школе недопустимо, поскольку это светская организация, заявил РИА Новости министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин. Портал Кaluganews.com сообщил, что в начале учебного года в одной из школ Жуковского района Калужской области возникла необычная ситуация: две ученицы 7-го и 9-го классов посещают занятия в хиджабах. Местная жительница рассказала порталу, что администрация школы запретила им это делать, однако родители привлекли юриста и пытаются оспорить запрет. В минобразования Калужской области подтвердили факт того, что в одной из школ в этом учебном году "возникал вопрос о ношении головных уборов, обусловленных особенностями вероисповедания". "Но администрация школы строго соблюдает региональный приказ министерства образования об установлении требований к внешнему виду школьников, который должен подчеркивать светский характер обучения и образовательной организации. Ношение хиджабов и никабов в школе не допускается", - отметили в минобразования. Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин в беседе с РИА Новости назвал позицию администрации школы "совершенно правильной". "Есть нормативные акты, есть документы, которые регулируют в том числе и школьную форму. Это касается всей религиозной одежды – этого не надо, это раскалывает общество, ученики делятся на своих и чужих. И причем по самому чувствительному - религиозному признаку. Школа – это гражданский институт, это светское учреждение, поэтому не надо тут выпячивать свои религиозные особенности", - сказал министр. Он добавил, что вне школы "носите, пожалуйста, свою религиозную одежду", но в школе этого делать нельзя. "На системном уровне в школах региона такой проблемы не существует, администрации школ в подавляющем большинстве решают эти вопросы, доводят правовую информацию до родителей и учеников", - резюмировал Калугин.

