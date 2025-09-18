Эксперт оценил ситуацию на границе Белоруссии и Польши
Нежданов: ситуация на белорусско-польской границе является вызовом для Китая
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ситуация на белорусско-польской границе, хотя в моменте существенно не повлияет на товарооборот между Китаем и странами ЕС, но является вызовом для китайской инициативы "Пояса и пути", заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Ряд изданий отмечает, что закрытие границы затронуло торговый маршрут, по которому перевозятся грузы между Китаем и ЕС.
"Ситуация на белорусско-польской границе, если и скажется на поставках грузов, то ограниченно. Но она может серьезно сказаться на самой идее диверсификации китайских поставок. Инициатива "Пояса и пути" с точки зрения железнодорожный поставок изначально задумывалась как возможность диверсификации, которая обезопасит Китай в случае проблем с морской торговлей. А эти проблемы в последние годы мы неоднократно видели", - сказал Нежданов.
"Подобный шаг может рассматриваться как участие Европы в ограничении развития китайской инициативы "Пояса и пути". Кроме того, надо помнить о структуре сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы и Китая, и, вероятно, действия Польши могут способствовать ухудшению позиции восточноевропейских стран в их восприятии Китаем", - подчеркнул Нежданов.