Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил ситуацию на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/granitsy-2042817787.html
Эксперт оценил ситуацию на границе Белоруссии и Польши
Эксперт оценил ситуацию на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 18.09.2025
Эксперт оценил ситуацию на границе Белоруссии и Польши
Ситуация на белорусско-польской границе, хотя в моменте существенно не повлияет на товарооборот между Китаем и странами ЕС, но является вызовом для китайской... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T18:42:00+03:00
2025-09-18T18:42:00+03:00
в мире
китай
польша
европа
дональд туск
евросоюз
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041376164_0:72:3386:1977_1920x0_80_0_0_a0294dee96e71cbc1c0c98aa6162c23d.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ситуация на белорусско-польской границе, хотя в моменте существенно не повлияет на товарооборот между Китаем и странами ЕС, но является вызовом для китайской инициативы "Пояса и пути", заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Ряд изданий отмечает, что закрытие границы затронуло торговый маршрут, по которому перевозятся грузы между Китаем и ЕС. "Ситуация на белорусско-польской границе, если и скажется на поставках грузов, то ограниченно. Но она может серьезно сказаться на самой идее диверсификации китайских поставок. Инициатива "Пояса и пути" с точки зрения железнодорожный поставок изначально задумывалась как возможность диверсификации, которая обезопасит Китай в случае проблем с морской торговлей. А эти проблемы в последние годы мы неоднократно видели", - сказал Нежданов. По мнению эксперта, в последнее время стала очевидна готовность Европы поддерживать политику США по противодействию Китаю. "Подобный шаг может рассматриваться как участие Европы в ограничении развития китайской инициативы "Пояса и пути". Кроме того, надо помнить о структуре сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы и Китая, и, вероятно, действия Польши могут способствовать ухудшению позиции восточноевропейских стран в их восприятии Китаем", - подчеркнул Нежданов.
https://ria.ru/20250918/torgovlya-2042670195.html
https://ria.ru/20250917/lukashenko-2042510102.html
китай
польша
европа
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041376164_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_01f8d0a312a6e568393794561c47eb3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, польша, европа, дональд туск, евросоюз, белоруссия
В мире, Китай, Польша, Европа, Дональд Туск, Евросоюз, Белоруссия
Эксперт оценил ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Нежданов: ситуация на белорусско-польской границе является вызовом для Китая

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе
Польские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Польские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ситуация на белорусско-польской границе, хотя в моменте существенно не повлияет на товарооборот между Китаем и странами ЕС, но является вызовом для китайской инициативы "Пояса и пути", заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Ряд изданий отмечает, что закрытие границы затронуло торговый маршрут, по которому перевозятся грузы между Китаем и ЕС.
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Закрытие границы с Белоруссией ударит по торговле ЕС с Китаем, пишут СМИ
Вчера, 12:24
"Ситуация на белорусско-польской границе, если и скажется на поставках грузов, то ограниченно. Но она может серьезно сказаться на самой идее диверсификации китайских поставок. Инициатива "Пояса и пути" с точки зрения железнодорожный поставок изначально задумывалась как возможность диверсификации, которая обезопасит Китай в случае проблем с морской торговлей. А эти проблемы в последние годы мы неоднократно видели", - сказал Нежданов.
По мнению эксперта, в последнее время стала очевидна готовность Европы поддерживать политику США по противодействию Китаю.
"Подобный шаг может рассматриваться как участие Европы в ограничении развития китайской инициативы "Пояса и пути". Кроме того, надо помнить о структуре сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы и Китая, и, вероятно, действия Польши могут способствовать ухудшению позиции восточноевропейских стран в их восприятии Китаем", - подчеркнул Нежданов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Лукашенко призвал не молчать о "тяжелом следе" польской власти в Белоруссии
17 сентября, 15:49
 
В миреКитайПольшаЕвропаДональд ТускЕвросоюзБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала