https://ria.ru/20250918/gospodderzhka-2042523674.html

Бизнес в новых регионах привлек 5,5 млрд рублей с господдержкой за три года

Бизнес в новых регионах привлек 5,5 млрд рублей с господдержкой за три года - РИА Новости, 18.09.2025

Бизнес в новых регионах привлек 5,5 млрд рублей с господдержкой за три года

Малый и средний бизнес новых регионов за три года привлек 5,45 миллиарда рублей при помощи инструментов господдержки в рамках Национальной гарантийной системы,... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T09:00:00+03:00

2025-09-18T09:00:00+03:00

2025-09-18T09:00:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

корпорация мсп

александр исаевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:150:1389:931_1920x0_80_0_0_af2be842b19a0b9462c5d5f13eb9f4b2.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес новых регионов за три года привлек 5,45 миллиарда рублей при помощи инструментов господдержки в рамках Национальной гарантийной системы, сообщает оператор НГС - Корпорация МСП.Средства для работы и развития получили почти 800 предприятий Донбасса и Новороссии, при этом более 80% от общего объема финансирования приходится на инструменты Корпорации МСП.Так, предприниматели ДНР за три года привлекли 2,1 миллиарда рублей, ЛНР – 1,7 миллиарда рублей, Запорожской области – 1,3 миллиарда рублей, Херсонской области – 0,4 миллиарда рублей."Развитие малого и среднего бизнеса новых регионов является одной из приоритетных задач Корпорации. В 2022 году мы в короткие сроки отладили на местах механизмы работы инструментов господдержки и развития. В результате более 2 миллиардов рублей, а это более 40% от общего объема финансирования, местные предприниматели смогли привлечь под наши "зонтичные" поручительства. Причем почти 1 миллиард рублей из них – это только за текущий год. То есть мы видим рост спроса на такой вид поддержки со стороны МСП новых регионов. Он позволяет получать необходимое финансирование даже при отсутствии или недостаточности залога", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Он отметил, что в 2025 году наибольший рост объемов привлеченного финансирования малым и средним бизнесом новых регионов по сравнению с прошлым годом отмечается в сфере услуг (рост в 14,2 раза до 100 миллионов рублей), реализации инфраструктурных проектов (рост в 9,6 раза до 320 миллионов рублей), сельском хозяйстве (рост в 4,7 раза до 510 миллионов рублей), гостиничном бизнесе (рост в 2,5 раза до 54 миллионов рублей), обрабатывающем производстве (рост в 1,9 раза до 330 миллионов рублей).Кроме того, 11 агропромышленных компаний из новых регионов стали поставщиками продуктовых магазинов и сетей в различных регионах страны.В Национальную гарантийную систему входят Корпорация МСП, МСП Банк, региональные гарантийные организации (РГО) и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации (ГМФО). Финансовые инструменты участников НГС помогают предпринимателям привлечь заемное финансирование, в том числе, в случае отсутствия или нехватки залогового обеспечения. Поддержка предпринимателей осуществляется по профильному федеральному проекту, входящему в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Все финансовые и нефинансовые меры поддержки малого и среднего предпринимательства для МСП новых регионов размещены в специальном разделе Цифровой платформы МСП.РФ.

https://ria.ru/20250912/stavki-2041488104.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич