В Госдуме предложили обязать маркировать звонки роботов

В Госдуме предложили обязать маркировать звонки роботов

В Госдуме предложили обязать маркировать звонки роботов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательную приставку "нейро" к имени для... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T04:36:00+03:00

2025-09-18T04:36:00+03:00

2025-09-18T04:36:00+03:00

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательную приставку "нейро" к имени для роботов, однозначно указывающую на их нечеловеческую природу, чтобы обеспечить их идентификацию абонентом во время звонков, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения нормативного правового акта, который обяжет всех субъектов, использующих автоматизированные системы и голосовых ассистентов для совершения исходящих звонков в коммерческих и информационных целях, обеспечивать их обязательную идентификацию для абонента. Целесообразно установить требование, чтобы такое программное обеспечение при представлении абоненту использовало унифицированную приставку, однозначно указывающую на его нечеловеческую природу. Например, "нейро- ..." ("Нейро-Степан", "Нейро-Екатерина") или иной понятный префикс", - сказано в документе. Отмечается, что в настоящее время голосовые ассистенты и роботизированные системы, используемые для совершения автоматизированных звонков в целях рекламы, маркетинговых опросов и консультирования, зачастую представляются человеческими именами (такими как "Анна", "Сергей", "Мария" и так далее). По мнению Чернышова, это усугубляет проблему и вводит абонентов в заблуждение относительно природы собеседника. "Гражданин тратит время, вступая в диалог, полагая, что общается с живым оператором, в то время как его собеседником является программа. Подобные методы вызывают раздражение и подрывают доверие как к технологиям искусственного интеллекта в целом, так и к компаниям, их использующим. Кроме того, сокрытие искусственной природы собеседника может быть использовано для более эффективного манипулирования и социальной инженерии", - считает вице-спикер Госдумы. По его мнению, предлагаемая мера будет способствовать защите прав потребителей, повысит осознанность взаимодействия с технологиями ИИ и сформирует этичные стандарты цифровых коммуникаций.

