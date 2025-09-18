Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили обязать маркировать звонки роботов - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:36 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/gosduma-2042612185.html
В Госдуме предложили обязать маркировать звонки роботов
В Госдуме предложили обязать маркировать звонки роботов - РИА Новости, 18.09.2025
В Госдуме предложили обязать маркировать звонки роботов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательную приставку "нейро" к имени для... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T04:36:00+03:00
2025-09-18T04:36:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_c567fd1f970ec090fc518670d68d5e44.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательную приставку "нейро" к имени для роботов, однозначно указывающую на их нечеловеческую природу, чтобы обеспечить их идентификацию абонентом во время звонков, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения нормативного правового акта, который обяжет всех субъектов, использующих автоматизированные системы и голосовых ассистентов для совершения исходящих звонков в коммерческих и информационных целях, обеспечивать их обязательную идентификацию для абонента. Целесообразно установить требование, чтобы такое программное обеспечение при представлении абоненту использовало унифицированную приставку, однозначно указывающую на его нечеловеческую природу. Например, "нейро- ..." ("Нейро-Степан", "Нейро-Екатерина") или иной понятный префикс", - сказано в документе. Отмечается, что в настоящее время голосовые ассистенты и роботизированные системы, используемые для совершения автоматизированных звонков в целях рекламы, маркетинговых опросов и консультирования, зачастую представляются человеческими именами (такими как "Анна", "Сергей", "Мария" и так далее). По мнению Чернышова, это усугубляет проблему и вводит абонентов в заблуждение относительно природы собеседника. "Гражданин тратит время, вступая в диалог, полагая, что общается с живым оператором, в то время как его собеседником является программа. Подобные методы вызывают раздражение и подрывают доверие как к технологиям искусственного интеллекта в целом, так и к компаниям, их использующим. Кроме того, сокрытие искусственной природы собеседника может быть использовано для более эффективного манипулирования и социальной инженерии", - считает вице-спикер Госдумы. По его мнению, предлагаемая мера будет способствовать защите прав потребителей, повысит осознанность взаимодействия с технологиями ИИ и сформирует этичные стандарты цифровых коммуникаций.
https://realty.ria.ru/20250915/rosreestr-2041972984.html
https://ria.ru/20250813/zvonki-2035102409.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_731f08325c7c92194d79e540b421ab76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуме предложили обязать маркировать звонки роботов

В Госдуме предложили обязать маркировать звонки роботов приставкой "нейро"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательную приставку "нейро" к имени для роботов, однозначно указывающую на их нечеловеческую природу, чтобы обеспечить их идентификацию абонентом во время звонков, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения нормативного правового акта, который обяжет всех субъектов, использующих автоматизированные системы и голосовых ассистентов для совершения исходящих звонков в коммерческих и информационных целях, обеспечивать их обязательную идентификацию для абонента. Целесообразно установить требование, чтобы такое программное обеспечение при представлении абоненту использовало унифицированную приставку, однозначно указывающую на его нечеловеческую природу. Например, "нейро- ..." ("Нейро-Степан", "Нейро-Екатерина") или иной понятный префикс", - сказано в документе.
Главный вход в здание Росреестра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Росреестр предупредил о ложных звонках от имени ведомства
15 сентября, 10:28
Отмечается, что в настоящее время голосовые ассистенты и роботизированные системы, используемые для совершения автоматизированных звонков в целях рекламы, маркетинговых опросов и консультирования, зачастую представляются человеческими именами (такими как "Анна", "Сергей", "Мария" и так далее). По мнению Чернышова, это усугубляет проблему и вводит абонентов в заблуждение относительно природы собеседника.
"Гражданин тратит время, вступая в диалог, полагая, что общается с живым оператором, в то время как его собеседником является программа. Подобные методы вызывают раздражение и подрывают доверие как к технологиям искусственного интеллекта в целом, так и к компаниям, их использующим. Кроме того, сокрытие искусственной природы собеседника может быть использовано для более эффективного манипулирования и социальной инженерии", - считает вице-спикер Госдумы.
По его мнению, предлагаемая мера будет способствовать защите прав потребителей, повысит осознанность взаимодействия с технологиями ИИ и сформирует этичные стандарты цифровых коммуникаций.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp
13 августа, 18:50
 
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала