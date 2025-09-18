https://ria.ru/20250918/gosduma-2042605107.html

В Госдуме прокомментировали заявление президента Польши о ядерном оружии

В Госдуме прокомментировали заявление президента Польши о ядерном оружии - РИА Новости, 18.09.2025

В Госдуме прокомментировали заявление президента Польши о ядерном оружии

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал крайне безответственным и агрессивным заявление президента Польши об... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T02:32:00+03:00

2025-09-18T02:32:00+03:00

2025-09-18T02:32:00+03:00

в мире

польша

сша

европа

кароль навроцкий

нато

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал крайне безответственным и агрессивным заявление президента Польши об использовании ядерного оружия. Ранее польский президент Кароль Навроцкий, отвечая на вопрос, надеется ли он на размещение в Польше французского ядерного оружия, заявил, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing) союзников. По его слова, у Польши должны быть ее собственные ядерные возможности - энергетические, гражданские и военные. "Все-таки сезонные изменения природы, как об этом говорят ученые-психиатры, вызывают порой серьезные когнитивные проблемы в сознании отдельных политиков, руки которых начинают тянуться к ядерному оружию. Судя по крайне безответственному агрессивному заявлению Навроцкого, осень на берегах Вислы действительно настала", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, призывая Польшу совместно участвовать в использовании ядерного оружия, что значит его размещение и применение, Навроцкий гарантирует не безопасность, а уничтожение Польши ответным ударом. Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250917/polsha-2042360825.html

https://ria.ru/20250916/polsha-2042248726.html

польша

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, европа, кароль навроцкий, нато, госдума рф