В Госдуме прокомментировали заявление президента Польши о ядерном оружии

Депутат Ивлев назвал заявление Навроцкого о ядерном оружии безответственным
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал крайне безответственным и агрессивным заявление президента Польши об использовании ядерного оружия.
Ранее польский президент Кароль Навроцкий, отвечая на вопрос, надеется ли он на размещение в Польше французского ядерного оружия, заявил, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing) союзников. По его слова, у Польши должны быть ее собственные ядерные возможности - энергетические, гражданские и военные.
"Все-таки сезонные изменения природы, как об этом говорят ученые-психиатры, вызывают порой серьезные когнитивные проблемы в сознании отдельных политиков, руки которых начинают тянуться к ядерному оружию. Судя по крайне безответственному агрессивному заявлению Навроцкого, осень на берегах Вислы действительно настала", - сказал Ивлев РИА Новости.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
