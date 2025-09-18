https://ria.ru/20250918/gosdep-2042848870.html
Госдеп одобрил возможную продажу Польше 2506 ракет Javelin
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу Польше 2506 ракет Javelin и 253 пусковых установок за 780 миллионов долларов, заявил в четверг Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Польши ракетных комплексов Javelin и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на сумму 780 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона. Власти США утверждают, что продажа данных боеприпасов укрепит способность Польши "защищать свою суверенную территорию" и выполнять свои требования по членству в НАТО.
в мире, польша, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша, нато
