Госдеп одобрил возможную продажу Польше 2506 ракет Javelin - РИА Новости, 18.09.2025
22:34 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/gosdep-2042848870.html
Госдеп одобрил возможную продажу Польше 2506 ракет Javelin
в мире
польша
сша
министерство обороны сша
государственный департамент сша
нато
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу Польше 2506 ракет Javelin и 253 пусковых установок за 780 миллионов долларов, заявил в четверг Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Польши ракетных комплексов Javelin и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на сумму 780 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона. Власти США утверждают, что продажа данных боеприпасов укрепит способность Польши "защищать свою суверенную территорию" и выполнять свои требования по членству в НАТО.
в мире, польша, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша, нато
В мире, Польша, США, Министерство обороны США, Государственный департамент США, НАТО
Госдеп одобрил возможную продажу Польше 2506 ракет Javelin

© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinПротивотанковый ракетный комплекс Javelin
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу Польше 2506 ракет Javelin и 253 пусковых установок за 780 миллионов долларов, заявил в четверг Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Польши ракетных комплексов Javelin и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на сумму 780 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона.
Власти США утверждают, что продажа данных боеприпасов укрепит способность Польши "защищать свою суверенную территорию" и выполнять свои требования по членству в НАТО.
В миреПольшаСШАМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
