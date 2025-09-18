Рейтинг@Mail.ru
Главреда Baza отпустили под домашний арест - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 18.09.2025 (обновлено: 17:22 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/glavred-2042755673.html
Главреда Baza отпустили под домашний арест
Главреда Baza отпустили под домашний арест - РИА Новости, 18.09.2025
Главреда Baza отпустили под домашний арест
Замоскворецкий суд столицы отпустил из СИЗО под домашний арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взяток, передает... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:42:00+03:00
2025-09-18T17:22:00+03:00
происшествия
краснодар
белгород
глеб трифонов
александр селиванов
telegram-канал baza
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030901852_0:0:3336:1876_1920x0_80_0_0_ea8b88cfe563624ad784407691ccd002.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы отпустил из СИЗО под домашний арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил меру пресечения изменить на домашний арест", — огласила решение судья.Ему установили срок домашнего ареста до 20 октября. Обвиняемому запрещено пользоваться интернетом, почтой и средствами связи, телефон можно брать в руки только для вызова экстренных служб. Видеться он может лишь с близкими родственниками, следователем и адвокатом у себя дома. Прогулки решением суда не предусмотрены.Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает.Также под домашний арест перевели сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову. На нее наложили такие же ограничения.Обоих журналистов поместили под стражу 23 июля.Сотрудников СМИ обвиняют в даче взяток. Кроме них, в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. По версии следствия, трое сотрудников полиции за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
https://ria.ru/20250917/baza-2042390601.html
https://ria.ru/20250911/politsejskij-2041141717.html
https://ria.ru/20250331/bloger-2008379171.html
краснодар
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030901852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83361e9ca3f6579f35b3841dcefa830b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, белгород, глеб трифонов, александр селиванов, telegram-канал baza, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Белгород, Глеб Трифонов, Александр Селиванов, Telegram-канал Baza, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Главреда Baza отпустили под домашний арест

Главреда Baza Трифонова отпустили под домашний арест

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы отпустил из СИЗО под домашний арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Суд постановил меру пресечения изменить на домашний арест", — огласила решение судья.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Появились подробности дела Telegram-канала Baza
17 сентября, 09:19
Ему установили срок домашнего ареста до 20 октября. Обвиняемому запрещено пользоваться интернетом, почтой и средствами связи, телефон можно брать в руки только для вызова экстренных служб. Видеться он может лишь с близкими родственниками, следователем и адвокатом у себя дома. Прогулки решением суда не предусмотрены.
Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает.
Также под домашний арест перевели сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову. На нее наложили такие же ограничения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Один из полицейских признал вину в получении взятки от сотрудников Baza
11 сентября, 11:14
Обоих журналистов поместили под стражу 23 июля.
Сотрудников СМИ обвиняют в даче взяток. Кроме них, в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова.
По версии следствия, трое сотрудников полиции за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Автоблогер Wengallbi - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Москве будут судить блогера за попытку дать взятку сотруднику ДПС
31 марта, 13:02
 
ПроисшествияКраснодарБелгородГлеб ТрифоновАлександр СеливановTelegram-канал BazaМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала