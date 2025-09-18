Главреда Baza отпустили под домашний арест

https://ria.ru/20250918/glavred-2042755673.html

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы отпустил из СИЗО под домашний арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил меру пресечения изменить на домашний арест", — огласила решение судья.Ему установили срок домашнего ареста до 20 октября. Обвиняемому запрещено пользоваться интернетом, почтой и средствами связи, телефон можно брать в руки только для вызова экстренных служб. Видеться он может лишь с близкими родственниками, следователем и адвокатом у себя дома. Прогулки решением суда не предусмотрены.Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает.Также под домашний арест перевели сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову. На нее наложили такие же ограничения.Обоих журналистов поместили под стражу 23 июля.Сотрудников СМИ обвиняют в даче взяток. Кроме них, в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. По версии следствия, трое сотрудников полиции за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.

