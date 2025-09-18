Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о ситуации в приграничной зоне Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 18.09.2025
Гладков рассказал о ситуации в приграничной зоне Белгородской области
Гладков рассказал о ситуации в приграничной зоне Белгородской области
специальная военная операция на украине
белгородская область
муром
шебекинский район
вячеслав гладков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Более 20 сел в приграничной зоне Белгородской области сталкиваются с тяжелой оперативной обстановкой, что может привести к переселению жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во время прямой линии в соцсетях к главе региона обратилась жительница приграничного села Муром Шебекинского района с вопросом, будут ли переселять жителей населенного пункта из-за осложнившейся оперативной обстановки. Гладков ответил, что такие решения не принимаются единолично - они коллегиальные и вырабатываются совместно с Минобороны, пограничными службами, ФСБ, МВД, прокуратурой, Росгвардией и другими силовыми структурами. Он отметил, что в ближайшее время планируются встречи с жителями, чтобы обсудить ситуацию и принять необходимые меры. "Такая ситуация не только в Муроме - она у нас более чем в 20 селах. Еще порядка нескольких десятков сел, где ситуация периодически становится практически катастрофической, потом ослабевает немножко, поэтому у нас, как и в предыдущие годы, сложная обстановка продолжает быть", - сказал Гладков. Губернатор подчеркнул, что власти не имеют права на ошибку и должны в первую очередь заботиться о безопасности людей. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
белгородская область
муром
шебекинский район
белгородская область, муром, шебекинский район, вячеслав гладков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Шебекинский район, Вячеслав Гладков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Более 20 сел в приграничной зоне Белгородской области сталкиваются с тяжелой оперативной обстановкой, что может привести к переселению жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Во время прямой линии в соцсетях к главе региона обратилась жительница приграничного села Муром Шебекинского района с вопросом, будут ли переселять жителей населенного пункта из-за осложнившейся оперативной обстановки. Гладков ответил, что такие решения не принимаются единолично - они коллегиальные и вырабатываются совместно с Минобороны, пограничными службами, ФСБ, МВД, прокуратурой, Росгвардией и другими силовыми структурами. Он отметил, что в ближайшее время планируются встречи с жителями, чтобы обсудить ситуацию и принять необходимые меры.
"Такая ситуация не только в Муроме - она у нас более чем в 20 селах. Еще порядка нескольких десятков сел, где ситуация периодически становится практически катастрофической, потом ослабевает немножко, поэтому у нас, как и в предыдущие годы, сложная обстановка продолжает быть", - сказал Гладков.
Губернатор подчеркнул, что власти не имеют права на ошибку и должны в первую очередь заботиться о безопасности людей.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
