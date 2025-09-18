https://ria.ru/20250918/gladkov-2042846869.html

Гладков рассказал о ситуации в приграничной зоне Белгородской области

2025-09-18T22:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

муром

шебекинский район

вячеслав гладков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Более 20 сел в приграничной зоне Белгородской области сталкиваются с тяжелой оперативной обстановкой, что может привести к переселению жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во время прямой линии в соцсетях к главе региона обратилась жительница приграничного села Муром Шебекинского района с вопросом, будут ли переселять жителей населенного пункта из-за осложнившейся оперативной обстановки. Гладков ответил, что такие решения не принимаются единолично - они коллегиальные и вырабатываются совместно с Минобороны, пограничными службами, ФСБ, МВД, прокуратурой, Росгвардией и другими силовыми структурами. Он отметил, что в ближайшее время планируются встречи с жителями, чтобы обсудить ситуацию и принять необходимые меры. "Такая ситуация не только в Муроме - она у нас более чем в 20 селах. Еще порядка нескольких десятков сел, где ситуация периодически становится практически катастрофической, потом ослабевает немножко, поэтому у нас, как и в предыдущие годы, сложная обстановка продолжает быть", - сказал Гладков. Губернатор подчеркнул, что власти не имеют права на ошибку и должны в первую очередь заботиться о безопасности людей. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

