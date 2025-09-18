https://ria.ru/20250918/gladkov-2042840671.html

Почти 90% разрушенного жилья в Белгородской области восстановлено

БЕЛГОРОД, 18 сен – РИА Новости. В Белгородской области восстановлено более 87% домов и квартир, разрушенных ВСУ с начала специальной военной операции, и эта работа будет продолжена до тех пор, пока будет оставаться поврежденное жилье, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С начала специальной военной операции в регионе повреждено 48 823 домовладения, восстановлено 42 809 домов и квартир на общую сумму свыше четырех миллиардов рублей из федерального, регионального бюджета и внебюджетных источников", - сказал Гладков в ходе прямой линии с жителями. Как отметил губернатор, за почти три месяца в Шебекино удалось восстановить порядка 2,5 тысячи домов и квартир. Но оперативная обстановка продолжает оставаться сложной, и количество повреждённого жилья ежедневно увеличивается. "Мы распределяем объёмы, ищем дополнительные ресурсы. Очень сильно спасает наше принятое вместе с жителями решение по распискам, которое позволяет усилить контроль за качеством. Работа проводится ежедневно и будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не восстановим всё, что у нас повреждено", — подчеркнул Гладков. Как добавили в правительстве области, только с начала 2025 года в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ повреждено 5 784 домов и квартир, а восстановлено — 7 677 домовладений с учетом тех, что были повреждены ранее.

