Рейтинг@Mail.ru
Ученые выяснили, почему таблетки от давления не всегда помогают - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/gipertoniya-2042615516.html
Ученые выяснили, почему таблетки от давления не всегда помогают
Ученые выяснили, почему таблетки от давления не всегда помогают - РИА Новости, 18.09.2025
Ученые выяснили, почему таблетки от давления не всегда помогают
Ученые Сеченовского Университета выяснили, что тревожные и депрессивные расстройства не просто сопровождают гипертонию, но и делают ее неуправляемой, рассказали РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T05:28:00+03:00
2025-09-18T05:28:00+03:00
общество
здоровье - общество
гипертония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a461c1d48c262f8125e4cb91ba5034fd.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ученые Сеченовского Университета выяснили, что тревожные и депрессивные расстройства не просто сопровождают гипертонию, но и делают ее неуправляемой, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза. "Риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, которые ежегодно уносят жизни миллионов людей, повышает артериальная гипертензия – стойкое повышение давления. А каждый десятый пациент с гипертонией сталкивается с тем, что препараты перестают действовать. Исследования ученых Сеченовского Университета показывают: тревожные и депрессивные расстройства не просто сопровождают гипертонию, но и делают ее неуправляемой", - сообщили в учебном заведении. Там добавили, что среди гипертоников 36,8% людей страдают тревожно-депрессивными расстройствами. Они запускают в организме сразу несколько опасных процессов. Так, например, кровь становится более густой, из-за чего растет риск образования тромбов, включается "реакция на стресс", то есть сердце бьется чаще и растет уровень глюкозы в крови. Помимо того, выбрасываются гормоны стресса и кортизол, что приводит к системному воспалению и мешает сердцу качать кровь. В учебном заведении пояснили, что среди пожилых людей тревога повышает риск гипертензии в 3,6 раза у мужчин и в 6,8 раза у женщин, а у людей среднего возраста – в 1,8 раза. "Как показали исследования под руководством профессора Беатрисы Волель, у половины пациентов с гипертонией и тревогой нередко возникают фобии – постоянный страх инфаркта или инсульта, навязчивая привычка измерять давление, концентрация на малейших ощущениях в груди. А паника провоцирует новые скачки давления. В итоге создается замкнутый круг", - сообщили в пресс-службе. В вузе добавили, что 40% пациентов демонстрируют внешнее равнодушие и нарочито отрицают болезнь, но тоже подвержены страхам. Вытеснение же мыслей о болезни мешает человеку адекватно следить за здоровьем. Сочетание депрессии и повышенного давления тоже опасно, оно увеличивает вероятность инсульта в 2,5 раза. "Главная проблема, которая возникает при депрессии - низкая приверженность лечению. Как показывает практика, пациенты с депрессией часто игнорируют рекомендации врачей, полагаясь на сомнительные источники, советы знакомых и народную медицину, что ведет к осложнениям", – отметила профессор, директор Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского, профессор кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета Беатриса Волель.
https://ria.ru/20241028/nauka-1980138440.html
https://ria.ru/20241025/gipertoniya-1979945774.html
https://ria.ru/20241023/nauka-1979304389.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3326f7cd4fe772d8c0f184fd89f76850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, гипертония
Общество, Здоровье - Общество, Гипертония
Ученые выяснили, почему таблетки от давления не всегда помогают

Тревожные и депрессивные расстройства делают гипертонию неуправляемой

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ученые Сеченовского Университета выяснили, что тревожные и депрессивные расстройства не просто сопровождают гипертонию, но и делают ее неуправляемой, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, которые ежегодно уносят жизни миллионов людей, повышает артериальная гипертензия – стойкое повышение давления. А каждый десятый пациент с гипертонией сталкивается с тем, что препараты перестают действовать. Исследования ученых Сеченовского Университета показывают: тревожные и депрессивные расстройства не просто сопровождают гипертонию, но и делают ее неуправляемой", - сообщили в учебном заведении.
Процедура МРТ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Ученые "увидели" депрессию на МРТ
28 октября 2024, 07:00
Там добавили, что среди гипертоников 36,8% людей страдают тревожно-депрессивными расстройствами. Они запускают в организме сразу несколько опасных процессов. Так, например, кровь становится более густой, из-за чего растет риск образования тромбов, включается "реакция на стресс", то есть сердце бьется чаще и растет уровень глюкозы в крови. Помимо того, выбрасываются гормоны стресса и кортизол, что приводит к системному воспалению и мешает сердцу качать кровь.
В учебном заведении пояснили, что среди пожилых людей тревога повышает риск гипертензии в 3,6 раза у мужчин и в 6,8 раза у женщин, а у людей среднего возраста – в 1,8 раза.
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Кардиолог рассказал, у кого самый высокий риск развития гипертонии
25 октября 2024, 02:48
"Как показали исследования под руководством профессора Беатрисы Волель, у половины пациентов с гипертонией и тревогой нередко возникают фобии – постоянный страх инфаркта или инсульта, навязчивая привычка измерять давление, концентрация на малейших ощущениях в груди. А паника провоцирует новые скачки давления. В итоге создается замкнутый круг", - сообщили в пресс-службе.
В вузе добавили, что 40% пациентов демонстрируют внешнее равнодушие и нарочито отрицают болезнь, но тоже подвержены страхам. Вытеснение же мыслей о болезни мешает человеку адекватно следить за здоровьем.
Сочетание депрессии и повышенного давления тоже опасно, оно увеличивает вероятность инсульта в 2,5 раза.
"Главная проблема, которая возникает при депрессии - низкая приверженность лечению. Как показывает практика, пациенты с депрессией часто игнорируют рекомендации врачей, полагаясь на сомнительные источники, советы знакомых и народную медицину, что ведет к осложнениям", – отметила профессор, директор Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского, профессор кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета Беатриса Волель.
Человеческое сердце с ЭКГ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Ученые назвали главные причины осложнений после инфаркта
23 октября 2024, 07:00
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоГипертония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала