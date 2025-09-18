https://ria.ru/20250918/germanija-2042753925.html

Лавров прокомментировал слова Мерца о возрождении Германии

Лавров прокомментировал слова Мерца о возрождении Германии - РИА Новости, 18.09.2025

Лавров прокомментировал слова Мерца о возрождении Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих выступлениях проводит настойчивую мысль о том, что ФРГ возрождается и пересмотрела законы, чтобы увеличить траты на... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:37:00+03:00

2025-09-18T16:37:00+03:00

2025-09-18T16:37:00+03:00

в мире

германия

россия

фридрих мерц

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6326202580608fd94353dcc16ca4a0d3.jpg

ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих выступлениях проводит настойчивую мысль о том, что ФРГ возрождается и пересмотрела законы, чтобы увеличить траты на вооружение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В Германии Мерц из раза в раз в своих публичных выступлениях проводит очень настойчивую мысль о том, что Германия возрождается. Германия пересмотрела свои законы, чтобы резко увеличить траты на вооружение. И что Германия, это самое главное, вновь должна стать главной военной державой в Европе", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019621021.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, фридрих мерц, сергей лавров