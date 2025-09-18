https://ria.ru/20250918/germanija-2042753925.html
Лавров прокомментировал слова Мерца о возрождении Германии
Лавров прокомментировал слова Мерца о возрождении Германии - РИА Новости, 18.09.2025
Лавров прокомментировал слова Мерца о возрождении Германии
18.09.2025
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих выступлениях проводит настойчивую мысль о том, что ФРГ возрождается и пересмотрела законы, чтобы увеличить траты на вооружение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В Германии Мерц из раза в раз в своих публичных выступлениях проводит очень настойчивую мысль о том, что Германия возрождается. Германия пересмотрела свои законы, чтобы резко увеличить траты на вооружение. И что Германия, это самое главное, вновь должна стать главной военной державой в Европе", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Лавров прокомментировал слова Мерца о возрождении Германии
Лавров: Мерц из раза в раз повторяет, что Германия возрождается