Лавров прокомментировал слова Мерца о возрождении Германии - РИА Новости, 18.09.2025
16:37 18.09.2025
Лавров прокомментировал слова Мерца о возрождении Германии
в мире
германия
россия
фридрих мерц
сергей лавров
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих выступлениях проводит настойчивую мысль о том, что ФРГ возрождается и пересмотрела законы, чтобы увеличить траты на вооружение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В Германии Мерц из раза в раз в своих публичных выступлениях проводит очень настойчивую мысль о том, что Германия возрождается. Германия пересмотрела свои законы, чтобы резко увеличить траты на вооружение. И что Германия, это самое главное, вновь должна стать главной военной державой в Европе", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
в мире, германия, россия, фридрих мерц, сергей лавров
В мире, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Сергей Лавров
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих выступлениях проводит настойчивую мысль о том, что ФРГ возрождается и пересмотрела законы, чтобы увеличить траты на вооружение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Германии Мерц из раза в раз в своих публичных выступлениях проводит очень настойчивую мысль о том, что Германия возрождается. Германия пересмотрела свои законы, чтобы резко увеличить траты на вооружение. И что Германия, это самое главное, вновь должна стать главной военной державой в Европе", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров ответил на слова Мерца о дальнобойных ракетах для Киева
28 мая, 18:05
 
В миреГерманияРоссияФридрих МерцСергей Лавров
 
 
