Глава ВОЗ предостерег Израиль от наступления в Газе

Глава ВОЗ предостерег Израиль от наступления в Газе

ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости. Больницы в секторе Газа находятся "на грани краха", заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, который предостерег Израиль от наступления в Газе. "Военное вторжение и распоряжения об эвакуации в северной части Газы приводят к новым волнам перемещений, вынуждая травмированные семьи переезжать в постоянно сужающуюся зону, несовместимую с человеческим достоинством… Больницы, и без того переполненные, находятся на грани краха, поскольку эскалация насилия блокирует доступ и не позволяет ВОЗ доставлять жизненно важные грузы", - написал он в Х. Глава ВОЗ подчеркнул, что раненые и люди с ограниченными возможностями не могут перебраться в безопасное место, "что подвергает их жизни серьёзной опасности". "Мы призываем к немедленному прекращению этих бесчеловечных условий. Мы призываем к прекращению огня", - заявил он. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.

