https://ria.ru/20250918/gebreyesus--2042695873.html
Глава ВОЗ предостерег Израиль от наступления в Газе
Глава ВОЗ предостерег Израиль от наступления в Газе - РИА Новости, 18.09.2025
Глава ВОЗ предостерег Израиль от наступления в Газе
Больницы в секторе Газа находятся "на грани краха", заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, который... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:07:00+03:00
2025-09-18T14:07:00+03:00
2025-09-18T14:08:00+03:00
израиль
тедрос адханом гебрейесус
исраэль кац
хамас
воз
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
израильское наступление на город газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009972235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76230870e65ca7377747e9fe90b78a4d.jpg
ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости. Больницы в секторе Газа находятся "на грани краха", заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, который предостерег Израиль от наступления в Газе. "Военное вторжение и распоряжения об эвакуации в северной части Газы приводят к новым волнам перемещений, вынуждая травмированные семьи переезжать в постоянно сужающуюся зону, несовместимую с человеческим достоинством… Больницы, и без того переполненные, находятся на грани краха, поскольку эскалация насилия блокирует доступ и не позволяет ВОЗ доставлять жизненно важные грузы", - написал он в Х. Глава ВОЗ подчеркнул, что раненые и люди с ограниченными возможностями не могут перебраться в безопасное место, "что подвергает их жизни серьёзной опасности". "Мы призываем к немедленному прекращению этих бесчеловечных условий. Мы призываем к прекращению огня", - заявил он. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
https://ria.ru/20250915/netanjahu-2042060553.html
https://ria.ru/20250918/izrail-2042592534.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009972235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b87758a960a8937c8bdd7c25c13e1d19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, тедрос адханом гебрейесус, исраэль кац, хамас, воз, в мире, обострение палестино-израильского конфликта, израильское наступление на город газа
Израиль, Тедрос Адханом Гебрейесус, Исраэль Кац, ХАМАС, ВОЗ, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, Израильское наступление на город Газа
Глава ВОЗ предостерег Израиль от наступления в Газе
Глава ВОЗ Гебрейесус предостерег Израиль от наступления в Газе
ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости. Больницы в секторе Газа находятся "на грани краха", заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, который предостерег Израиль от наступления в Газе.
"Военное вторжение и распоряжения об эвакуации в северной части Газы приводят к новым волнам перемещений, вынуждая травмированные семьи переезжать в постоянно сужающуюся зону, несовместимую с человеческим достоинством… Больницы, и без того переполненные, находятся на грани краха, поскольку эскалация насилия блокирует доступ и не позволяет ВОЗ
доставлять жизненно важные грузы", - написал он в Х
.
Глава ВОЗ подчеркнул, что раненые и люди с ограниченными возможностями не могут перебраться в безопасное место, "что подвергает их жизни серьёзной опасности".
"Мы призываем к немедленному прекращению этих бесчеловечных условий. Мы призываем к прекращению огня", - заявил он.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС
и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац
заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.