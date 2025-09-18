https://ria.ru/20250918/gaza-2042823099.html
Почти 80 человек погибли и 228 ранены за последние сутки в секторе Газа
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Почти 80 погибших и 228 раненых поступили в больницы палестинского сектора Газа за последние сутки, сообщило местное министерство здравоохранения. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 79 погибших и 228 раненых", - говорится в Telegram-канале министерства. Ведомство подчеркнуло, что у пунктов раздачи гуманитарной помощи девять погибших и 33 раненых, при этом общее число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 65 141, ранения получили 165 925 человек, а число погибших с 18 марта 2025 года составляет 12 590, раненых 53 884. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
израиль
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Почти 80 погибших и 228 раненых поступили в больницы палестинского сектора Газа за последние сутки, сообщило местное министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 79 погибших и 228 раненых", - говорится в Telegram-канале министерства.
Ведомство подчеркнуло, что у пунктов раздачи гуманитарной помощи девять погибших и 33 раненых, при этом общее число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 65 141, ранения получили 165 925 человек, а число погибших с 18 марта 2025 года составляет 12 590, раненых 53 884.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.