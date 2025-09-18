https://ria.ru/20250918/gaza-2042672962.html

Представительство России помогло вывезти граждан из Газы

Представительство России помогло вывезти граждан из Газы - РИА Новости, 18.09.2025

Представительство России помогло вывезти граждан из Газы

18.09.2025

в мире

россия

палестинская национальная администрация

хамас

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Представительство РФ при Палестинской национальной администрации в среду оказало содействие в вывозе россиян и членов их семей из сектора Газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. "Семнадцатого сентября представительство в Рамалле оказало содействие в вывозе российских граждан и членов их семей из сектора Газа", - сообщила Зарипова. Вывоз граждан РФ из палестинского анклава произошел на фоне начавшейся в Газе широкомасштабной операции израильской армии по ликвидации последних оплотов движения ХАМАС и массовой эвакуации населения.

россия

2025

Новости

в мире, россия, палестинская национальная администрация, хамас