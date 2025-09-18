Рейтинг@Mail.ru
Представительство России помогло вывезти граждан из Газы - РИА Новости, 18.09.2025
12:41 18.09.2025
Представительство России помогло вывезти граждан из Газы
Представительство России помогло вывезти граждан из Газы - РИА Новости, 18.09.2025
Представительство России помогло вывезти граждан из Газы
Представительство РФ при Палестинской национальной администрации в среду оказало содействие в вывозе россиян и членов их семей из сектора Газа, сообщила РИА... РИА Новости, 18.09.2025
в мире
россия
палестинская национальная администрация
хамас
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Представительство РФ при Палестинской национальной администрации в среду оказало содействие в вывозе россиян и членов их семей из сектора Газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. "Семнадцатого сентября представительство в Рамалле оказало содействие в вывозе российских граждан и членов их семей из сектора Газа", - сообщила Зарипова. Вывоз граждан РФ из палестинского анклава произошел на фоне начавшейся в Газе широкомасштабной операции израильской армии по ликвидации последних оплотов движения ХАМАС и массовой эвакуации населения.
россия
в мире, россия, палестинская национальная администрация, хамас
В мире, Россия, Палестинская национальная администрация, ХАМАС
Представительство России помогло вывезти граждан из Газы

Представительство РФ в Газе оказало содействие в вывозе граждан из региона

Дым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Представительство РФ при Палестинской национальной администрации в среду оказало содействие в вывозе россиян и членов их семей из сектора Газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
"Семнадцатого сентября представительство в Рамалле оказало содействие в вывозе российских граждан и членов их семей из сектора Газа", - сообщила Зарипова.
Вывоз граждан РФ из палестинского анклава произошел на фоне начавшейся в Газе широкомасштабной операции израильской армии по ликвидации последних оплотов движения ХАМАС и массовой эвакуации населения.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Решение кризисов на Украине и в Газе требует новых подходов, заявили в КНР
17 сентября, 14:40
 
