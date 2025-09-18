https://ria.ru/20250918/gaz-2042714387.html

В Эстонии одобрили запрет на покупку и импорт российского газа

2025-09-18T14:56:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг одобрило запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2026 года, говорится в пресс-релизе эстонского МИД. В июне телерадиокомпания ERR сообщала, что президент Эстонии Алар Карис призвал Евросоюз прекратить к 2026 году импорт энергоресурсов из России и продолжать вводить санкции против Москвы. В заявлении министерства указывается, что 17 сентября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна представил правительству предложение о продлении и расширении действующих санкций, запрещающих импорт и покупку природного газа из России. Министерство приводит слова Цахкны, заявившего, что в настоящее время разрешено покупать и импортировать сжиженный природный газ из России при условии, что он не используется в распределительной сети. Он добавил, что после вступления в силу поправки запрет на импорт будет распространяться также на импортируемый вне распределительной сети сжиженный газ. "Правительство одобрило продление санкций. Запрет вступит в силу 1 января 2026 года, что даст участникам рынка достаточно времени, чтобы ознакомиться с изменениями и соответственно реорганизовать свою деятельность", - говорится в пресс-релизе на сайте МИД. МИД напоминает, что Эстония еще в апреле 2022 года решила прекратить использование российского газа. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

