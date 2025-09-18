https://ria.ru/20250918/gaz-2042714387.html
В Эстонии одобрили запрет на покупку и импорт российского газа
В Эстонии одобрили запрет на покупку и импорт российского газа - РИА Новости, 18.09.2025
В Эстонии одобрили запрет на покупку и импорт российского газа
Правительство Эстонии в четверг одобрило запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2026 года, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:56:00+03:00
2025-09-18T14:56:00+03:00
2025-09-18T14:56:00+03:00
экономика
россия
эстония
москва
алар карис
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг одобрило запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2026 года, говорится в пресс-релизе эстонского МИД. В июне телерадиокомпания ERR сообщала, что президент Эстонии Алар Карис призвал Евросоюз прекратить к 2026 году импорт энергоресурсов из России и продолжать вводить санкции против Москвы. В заявлении министерства указывается, что 17 сентября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна представил правительству предложение о продлении и расширении действующих санкций, запрещающих импорт и покупку природного газа из России. Министерство приводит слова Цахкны, заявившего, что в настоящее время разрешено покупать и импортировать сжиженный природный газ из России при условии, что он не используется в распределительной сети. Он добавил, что после вступления в силу поправки запрет на импорт будет распространяться также на импортируемый вне распределительной сети сжиженный газ. "Правительство одобрило продление санкций. Запрет вступит в силу 1 января 2026 года, что даст участникам рынка достаточно времени, чтобы ознакомиться с изменениями и соответственно реорганизовать свою деятельность", - говорится в пресс-релизе на сайте МИД. МИД напоминает, что Эстония еще в апреле 2022 года решила прекратить использование российского газа. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250915/gaz-2042024977.html
https://ria.ru/20250915/rossija-2042024485.html
россия
эстония
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эстония, москва, алар карис, евросоюз
Экономика, Россия, Эстония, Москва, Алар Карис, Евросоюз
В Эстонии одобрили запрет на покупку и импорт российского газа
МИД Эстонии: с 2026 года введут запрет на покупку и импорт российского газа
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг одобрило запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2026 года, говорится в пресс-релизе эстонского МИД.
В июне телерадиокомпания ERR сообщала, что президент Эстонии Алар Карис
призвал Евросоюз прекратить к 2026 году импорт энергоресурсов из России
и продолжать вводить санкции против Москвы
.
В заявлении министерства указывается, что 17 сентября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна представил правительству предложение о продлении и расширении действующих санкций, запрещающих импорт и покупку природного газа из России. Министерство приводит слова Цахкны, заявившего, что в настоящее время разрешено покупать и импортировать сжиженный природный газ из России при условии, что он не используется в распределительной сети. Он добавил, что после вступления в силу поправки запрет на импорт будет распространяться также на импортируемый вне распределительной сети сжиженный газ.
"Правительство одобрило продление санкций. Запрет вступит в силу 1 января 2026 года, что даст участникам рынка достаточно времени, чтобы ознакомиться с изменениями и соответственно реорганизовать свою деятельность", - говорится в пресс-релизе на сайте МИД.
МИД напоминает, что Эстония еще в апреле 2022 года решила прекратить использование российского газа.
Страны ЕС
в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.