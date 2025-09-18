Рейтинг@Mail.ru
На массовых протестах во Франции задержали более 300 человек
21:27 18.09.2025 (обновлено: 21:50 18.09.2025)
На массовых протестах во Франции задержали более 300 человек
На массовых протестах во Франции задержали более 300 человек - РИА Новости, 18.09.2025
На массовых протестах во Франции задержали более 300 человек
На массовых манифестациях против мер жесткой экономии по всей Франции задержали более 300 человек, заявил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо,... РИА Новости, 18.09.2025
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. На массовых манифестациях против мер жесткой экономии по всей Франции задержали более 300 человек, заявил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо, трансляцию вел телеканал BFMTV."На настоящий момент было произведено 309 задержаний, 134 человека были взяты под стражу. Очевидно, эти цифры будут меняться", — сказал он на брифинге.Как передавал ранее канал, среди правоохранителей пострадали по меньшей мере 11 человек, а также как минимум десять манифестантов и один журналист. Перед этим сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в центре Парижа.В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ведущий профсоюз республики "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на акции вышли более одного миллиона человек.Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов Университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие. В протестах участвуют также учителя.Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы, поставляющие оружие ЦАХАЛ: в Ренне — завод компании Thales, занимающийся разработками технологий, в том числе в области обороны, в Марселе — предприятие компании Eurolinks, которое производит вооружение и поставляет его Израилю для атак на сектор Газа.В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Манифестанты перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ. Эйфелева башня закрыта для посетителей.По данным французских СМИ, участники акций заблокировали круговую развязку в городе Шамбери, две автодороги на въезде в Тулон. Также попытки перекрытия были в Кане, Лионе и Тулузе.Протесты во Франции
На массовых протестах во Франции задержали более 300 человек

В ходе массовых манифестаций во Франции задержали более 300 человек

ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. На массовых манифестациях против мер жесткой экономии по всей Франции задержали более 300 человек, заявил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо, трансляцию вел телеканал BFMTV.
«
"На настоящий момент было произведено 309 задержаний, 134 человека были взяты под стражу. Очевидно, эти цифры будут меняться", — сказал он на брифинге.
Как передавал ранее канал, среди правоохранителей пострадали по меньшей мере 11 человек, а также как минимум десять манифестантов и один журналист.
Перед этим сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в центре Парижа.
В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ведущий профсоюз республики "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на акции вышли более одного миллиона человек.
Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов Университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.
Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие. В протестах участвуют также учителя.
Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы, поставляющие оружие ЦАХАЛ: в Ренне — завод компании Thales, занимающийся разработками технологий, в том числе в области обороны, в Марселе — предприятие компании Eurolinks, которое производит вооружение и поставляет его Израилю для атак на сектор Газа.
В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Манифестанты перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ. Эйфелева башня закрыта для посетителей.
По данным французских СМИ, участники акций заблокировали круговую развязку в городе Шамбери, две автодороги на въезде в Тулон. Также попытки перекрытия были в Кане, Лионе и Тулузе.

Протесты во Франции

  • На прошлой неделе в стране прошли массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни демонстраций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
  • Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
  • Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
  • Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
