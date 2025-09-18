На массовых протестах во Франции задержали более 180 человек
BFMTV: в ходе массовых манифестаций во Франции задержали более 180 человек
Участники протестных акций в Лилле, Франция, 18 сентября 2025 года
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Участники протестных акций в Лилле, Франция, 18 сентября 2025 года
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Во время массовых манифестаций во Франции задержали свыше 180 человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.
"Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 — в Париже", — указано в материале.
По данным BFMTV, среди правоохранителей пострадали по меньшей мере 11 человек, а также как минимум десять манифестантов и один журналист.
Перед этим сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в центре Парижа.
В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на акции вышли более одного миллиона человек.
Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов Университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.
Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы, поставляющие оружие ЦАХАЛ: в Ренне — завод компании Thales, занимающийся разработками технологий, в том числе в области обороны, в Марселе — предприятие компании Eurolinks, которое производит вооружение и поставляет его Израилю для атак на сектор Газа.
В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Манифестанты перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ. Эйфелева башня закрыта для посетителей.
Протесты во Франции
- На прошлой неделе в стране прошли массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни демонстраций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
- Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
- Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
- Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).