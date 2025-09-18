https://ria.ru/20250918/frantsiya-2042828498.html

На массовых протестах во Франции задержали более 180 человек

Во время массовых манифестаций во Франции задержали свыше 180 человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны. РИА Новости, 18.09.2025

франция

в мире

беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Во время массовых манифестаций во Франции задержали свыше 180 человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны. "Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 — в Париже", — указано в материале. По данным BFMTV, среди правоохранителей пострадали по меньшей мере 11 человек, а также как минимум десять манифестантов и один журналист. Перед этим сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в центре Парижа.В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на акции вышли более одного миллиона человек.Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов Университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие. В протестах участвуют также учителя.Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы, поставляющие оружие ЦАХАЛ: в Ренне — завод компании Thales, занимающийся разработками технологий, в том числе в области обороны, в Марселе — предприятие компании Eurolinks, которое производит вооружение и поставляет его Израилю для атак на сектор Газа.В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Манифестанты перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ. Эйфелева башня закрыта для посетителей.По данным французских СМИ, участники акций заблокировали круговую развязку в городе Шамбери, две автодороги на въезде в Тулон. Также попытки перекрытия были в Кане, Лионе и Тулузе.Протесты во Франции

франция

Слезоточивый газ против участников массового протеста в Париже Полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в Париже, передает корреспондент РИА Новости 2025-09-18T19:40 true PT1M27S

Песня на мотив "Катюши" в Париже во время протестов Протестующие в Париже танцуют, поют песню на мотив "Катюши" и жгут фаеры, предает корреспондент РИА Новости. Демонстранты выступают против предложенных властями мер жесткой экономии, подробно об этом мы писали тут. Некоторые из участников имеют при себе флаги Палестины и крупнейших профсоюзов страны. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-18T19:40 true PT0M56S

Студенты и школьники во Франции блокируют входы в свои учебные заведения Студенты и школьники во Франции блокируют входы в свои учебные заведения 2025-09-18T19:40 true PT0M21S

Забитые окна магазинов и банков в Париже Магазины и банки Парижа забили окна и двери в преддверии возможных беспорядков, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня протестные акции проходят по всей франции. Ожидается, что на них выйдут до 900 тысяч манифестантов. В Париже к демонстрациям могут присоединиться до 100 тысяч человек. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-18T19:40 true PT0M22S

Разгон полицией протестующих в Париже Разгон полицией протестующих в Париже 2025-09-18T19:40 true PT0M16S

Студенты заблокировали завод компании Thales. Кадры из Ренна Видео публикуют в соцсетях. Это не первый подобный случай во Франции за сегодня – например, тут мы писали о том, что протестующие в Марселе заблокировали завод компании Eurolinks из-за поставок в адрес Израиля. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-18T19:40 true PT0M14S

