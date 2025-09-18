https://ria.ru/20250918/frantsiya-2042761426.html

Россия не имеет отношения к протестам во Франции, заявил посол

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москва не имеет никакого отношения к массовым манифестациям и забастовкам против мер жёсткой экономии, которые проходят во Франции в четверг, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тысяч человек. "Российская Федерация не имеет никакого отношения к тем потрясениям, которые происходят сегодня во Франции, но я не исключаю, что сегодня-завтра начнут нас обвинять в этом. Всё, что происходит, это внутреннее, рукотворное. Действительно экономика Франции сегодня переживает непростые времена", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

