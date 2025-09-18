Рейтинг@Mail.ru
Во Франции около 29 тысяч человек вышли на массовые манифестации - РИА Новости, 18.09.2025
13:52 18.09.2025 (обновлено: 15:12 18.09.2025)
Во Франции около 29 тысяч человек вышли на массовые манифестации
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Около 29 тысяч человек вышли на массовые манифестации по всей Франции против мер жесткой экономии, сообщил в четверг телеканал TF1 со ссылкой на данные властей. "Последние данные жандармерии по состоянию на 10 часов (11.00 мск – ред.) свидетельствуют о 252 разрозненных акциях, особенно на западе страны. На настоящий момент насчитывается 28,5 тысячи манифестантов", - говорится в материале. Как сообщает телеканал BFMTV, 55 человек были задержаны, семь из них - в Парижском регионе. В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тысяч человек. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для своих предшественников.
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Около 29 тысяч человек вышли на массовые манифестации по всей Франции против мер жесткой экономии, сообщил в четверг телеканал TF1 со ссылкой на данные властей.
"Последние данные жандармерии по состоянию на 10 часов (11.00 мск – ред.) свидетельствуют о 252 разрозненных акциях, особенно на западе страны. На настоящий момент насчитывается 28,5 тысячи манифестантов", - говорится в материале.
Как сообщает телеканал BFMTV, 55 человек были задержаны, семь из них - в Парижском регионе.
В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тысяч человек.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для своих предшественников.
