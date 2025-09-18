https://ria.ru/20250918/frantsiya-2042688983.html

Протестующие в крупных городах Франции перекрывают дороги - РИА Новости, 18.09.2025

Участники массовых протестов против мер жесткой экономии перекрывают дороги во многих крупных городах Франции, сообщают в четверг местные СМИ. РИА Новости, 18.09.2025

ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Участники массовых протестов против мер жесткой экономии перекрывают дороги во многих крупных городах Франции, сообщают в четверг местные СМИ. В Париже протестующие перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ, сообщает газета Figaro. С утра манифестанты заблокировали въезд в один из автобусных парков на востоке столицы. После вмешательства правоохранителей и применения слезоточивого газа въезд был разблокирован, пишет издание Parisien. В городе Шамбери на юго-востоке страны протестующие на велосипедах перекрыли круговую транспортную развязку, сообщает Figaro. По информации телеканала BFMTV, участники акций перекрыли две автодороги на въезде в Тулон на юге Франции. Помимо этого, протестующие попытались заблокировать одну из транспортных развязок около Кана на севере страны, однако полиция их разогнала, передает телеканал. В Лионе манифестанты попытались заблокировать кольцевую автодорогу, однако были быстро разогнаны полицией, сообщает журнал Lyon Capitale. По информации Figaro, участникам акций позже удалось заблокировать одну из круговых развязок в городе. В Марселе протестующие заблокировали въезд в один из автомобильных тоннелей, сообщает газета Provence. Как отмечает Figaro, в городе произошло в общей сложности 18 случаев блокировки транспортных артерий, но после вмешательства полиции движение было восстановлено. В Тулузе протестующими попытались заблокировать железнодорожные пути, однако полиция им помешала, сообщает Figaro. Помимо этого, забастовки работников транспортного сектора также привели к изменениям режимов работы общественного транспорта во многих крупных городах, передает BFMTV. В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тысяч человек.

