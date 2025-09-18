На акции протеста во Франции вышли более миллиона человек

https://ria.ru/20250918/frantsija-2042820888.html
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на массовые манифестации против мер жесткой экономии вышли более одного миллиона человек, пишет газета Figaro. "К концу дня CGT сообщил, что насчитал "более одного миллиона человек", - говорится в материале. При этом, по данным властей, к демонстрациям по всей стране, не считая Парижа, присоединились 427 тысяч протестующих, пишет издание. Крупные акции проходят в Тулузе (18 тысяч человек), Нанте (16 тысяч) и Марселе (15 тысяч), сообщает газета. В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Власти ожидают, что на акции выйдут до 900 тысяч человек.
