На акции протеста во Франции вышли более миллиона человек - РИА Новости, 18.09.2025
18:58 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/frantsija-2042820888.html
На акции протеста во Франции вышли более миллиона человек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042718962_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e0ac36c0dabd274e6e3a2469c5b07086.jpg
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на массовые манифестации против мер жесткой экономии вышли более одного миллиона человек, пишет газета Figaro. "К концу дня CGT сообщил, что насчитал "более одного миллиона человек", - говорится в материале. При этом, по данным властей, к демонстрациям по всей стране, не считая Парижа, присоединились 427 тысяч протестующих, пишет издание. Крупные акции проходят в Тулузе (18 тысяч человек), Нанте (16 тысяч) и Марселе (15 тысяч), сообщает газета. В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Власти ожидают, что на акции выйдут до 900 тысяч человек.
Figaro: на акции протеста против жесткой экономии вышли более миллиона человек

© AP Photo / Mathieu PattierУчастники акции протеста, организованной крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Нанте, Франция
Участники акции протеста, организованной крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Нанте, Франция - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Mathieu Pattier
Участники акции протеста, организованной крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Нанте, Франция
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на массовые манифестации против мер жесткой экономии вышли более одного миллиона человек, пишет газета Figaro.
"К концу дня CGT сообщил, что насчитал "более одного миллиона человек", - говорится в материале.
При этом, по данным властей, к демонстрациям по всей стране, не считая Парижа, присоединились 427 тысяч протестующих, пишет издание. Крупные акции проходят в Тулузе (18 тысяч человек), Нанте (16 тысяч) и Марселе (15 тысяч), сообщает газета.
В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Власти ожидают, что на акции выйдут до 900 тысяч человек.
Протестующие в Париже поют песню на мотив "Катюши"
Протестующие в Париже поют песню на мотив "Катюши"
