Во Франции более 400 тысяч человек вышли на манифестации - РИА Новости, 18.09.2025
17:33 18.09.2025
Во Франции более 400 тысяч человек вышли на манифестации
в мире
франция
ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Глава ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине сообщила, что на массовые манифестации по всей стране вышли 400 тысяч человек, власти при этом сообщают о 264 тысячах демонстрантов. "Мы насчитали на утренних акциях более 400 тысяч участников" - сказала Бине журналистам на парижской демонстрации. Трансляцию вел телеканал BFMTV. Бине назвала "успехом" такой размах манифестаций. При этом по последним данным французского МВД, на акции вышли 264 тысячи человек, сообщает BFMTV. Правоохранители задержали 128 манифестантов, семь полицейских пострадали, передаёт телеканал. В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тысяч человек.
франция
в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции более 400 тысяч человек вышли на манифестации

Бине: более 400 тысяч человек вышли на протесты во Франции

© AP Photo / Mathieu Pattier Участники акции протеста, организованной крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Нанте, Франция
ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Глава ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине сообщила, что на массовые манифестации по всей стране вышли 400 тысяч человек, власти при этом сообщают о 264 тысячах демонстрантов.
"Мы насчитали на утренних акциях более 400 тысяч участников" - сказала Бине журналистам на парижской демонстрации. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
Заголовок открываемого материала