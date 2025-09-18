https://ria.ru/20250918/frantsija-2042599518.html

Во Франции пройдут очередные массовые манифестации

Сотни тысяч человек выйдут в четверг на очередные массовые манифестации по всей Франции в знак протеста против мер жесткой экономии, предложенных правительством

ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Сотни тысяч человек выйдут в четверг на очередные массовые манифестации по всей Франции в знак протеста против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Акции пройдут по призыву профсоюзов, представляющих работников самых разных отраслей. Так, на пикеты выйдут сотрудники транспортного и энергетического секторов, работники сферы образования и здравоохранения, фермеры и даже пожарные. Из-за забастовки по всей Франции ожидаются сильные перебои в работе общественного транспорта, более 90% аптек в стране будет закрыто. Это не первая волна протестов против мер жесткой экономии. В прошлую среду к массовым манифестациям под лозунгом "Заблокируем все" присоединились около 200 тысяч человек. Сотни демонстрантов были задержаны после того, как некоторые акции переросли в стычки с полицией. Однако в этот раз протесты приобретут намного более широкий размах. По данным французского МВД, к ним присоединятся около 800 тысяч человек. Власти опасаются, что наряду с мирными профсоюзными демонстрациями на улицах городов могут вспыхнуть беспорядки. Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо заявил, что на манифестациях ожидаются до 10 тысяч человек, которые намерены устраивать погромы. На этом фоне для обеспечения правопорядка власти привлекут более 80 тысяч правоохранителей и задействуют специальные технические средства, в том числе дроны, водометы и даже бронетехнику. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для своих предшественников.

