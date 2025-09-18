https://ria.ru/20250918/forum-2042824889.html

На форуме "Облачные города" обсудили технологические вызовы мегаполисов

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Урбанисты, ученые и бизнесмены более чем из 35 государств принимают участие в третьем Форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города", который проходит 17 и 18 сентября в Московском концертном зале "Зарядье", сообщает пресс-служба форума. Делегации встретились в Москве, чтобы укрепить партнерские отношения и обменяться лучшими практиками развития городов. Деловая программа форума включает свыше 50 сессий. В этом году ключевые темы — роботизированные решения и искусственный интеллект. Уровень технологичности инфраструктуры Москвы и решений представленных на форуме оценил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. "Когда я сегодня заходил в "Зарядье", в лобби я видел так много гуманоидов, роботов-собак и даже автономного робота-уборщика "Пиксель". Это прекрасные примеры того, что дают нам технологии и какое будущее они нам обещают. Искусственный интеллект, информационные и цифровые технологии — все это уже с нами. И будет замечательно, если мы будем использовать их должным образом. Но самое главное — как мы будем их использовать. Недавно я видел в Москве трамвай, который ездит без машиниста. Такая роботизация впечатляет, но важно понимать: энергетическая трансформация, переход к устойчивым и возобновляемым источникам энергии не произойдет автоматически, независимо от того, есть у нас технологии или нет", - приводятся в сообщении слова эксперта. В первый день форума эксперты обсудили цифровые экосистемы, транспортные сервисы, возможности применения нейросетей, сценарии урбанизации до 2050 года, компетенции профессий будущего и экспортный потенциал отечественных разработок. Также слушателям представили концепцию WISE City (Welcoming, Intelligent, Sustainable, Efficient) — идею сбалансированного развития гостеприимного, интеллектуального, устойчивого и эффективного мегаполиса. На пленарной сессии "Технологический каркас города. Пространство будущего" эксперты обсудили новые вызовы для развития умных городов и создания комфортной инфраструктуры для жителей. Заместитель директора Китайско-Сингапурского комитета по управлению экогородом Тяньцзинь Сунь Сяофэн рассказал, как удалось превратить загрязненную пустошь в "зеленый" город для нескольких миллионов человек. "Ключевыми направлениями работ для нас стали восстановление экологии, рациональное использование земель, развитие зеленого транспорта, строительство экологичных зданий, внедрение возобновляемых источников энергии и создание крупнейшей в мире подземной системы переработки мусора. Сегодня Тяньцзинь это энергоэффективный город, нам удалось добиться повторного использования 20% энергоресурсов, в городе работают около 500 компаний, расположены 40 парков, а благодаря музеям и инфраструктуре он ежегодно привлекает 15 миллионов туристов", – цитирует пресс-служба его слова. В свою очередь, международный эксперт в сфере умных городов, экс-генеральный директор Агентства цифрового развития Дубая Аиша Бин Бишр подчеркнула, что технологическое развитие не является самоцелью. "Технологии — это лишь инструмент, а не самоцель. Главная задача городов — благополучие граждан, их доверие и ощущение дома. Теперь главный вопрос не в том, какие технологии купить, а в том, делают ли они людей счастливее, снижают ли неравенство и помогают обществу строить будущее", — отметила она.

